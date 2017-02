Romina Cisneros o Balaguer: “Quienes han padecido abusos, QUE HABLEN”

La marcha tocaba a su fin, más allá de las 22 horas, y mientras varias personas iban tomándose el tiempo para explayarse, micrófono en mano, sobre su caso particular de abuso, y los concurrentes captaban atentos cada palabra, InfoOlavarría dialogó en exclusiva con quien viajó de Barcelona, España, días atrás porque tenía que bregar por Justicia: Romina Cisneros o Balaguer.

¿Cuáles son las sensaciones, las conclusiones que experimentás, una vez culminada la movilización?

“La sensación que tengo es de agradecimiento total porque el apoyo que estoy recibiendo de toda la ciudad de Olavarría, es inmenso y no me lo esperaba. Sinceramente, a partir de mi testimonio, están saliendo otras muchas chicas más a hablar y la verdad que para mí, esto es muy importante. No solamente vine a hacer justicia por mí, sino también por todas las demás chicas que están pasando por lo mismo, o que pasaron por lo mismo. Yo quiero que estas chicas HABLEN, QUE NO SE QUEDEN CALLADAS. Con todo esto, mi alma ya tiene paz”.

¿De alguna manera te has podido liberar, dentro del inmenso dolor que siempre va a continuar?

“Sí, aunque el dolor nuestro no prescribe nunca, me siento liberada de alguna manera. Cuando vuelva a Barcelona, tengo mucho trabajo porque cada hora son más las personas, mujeres y hombres también que han sido abusados o violados, y que necesitan ayuda y se comunican conmigo a tal fin. Es momento de actuar también por los demás”.

¿En España, integrabas algún grupo como es aquí “Animate”?

“No, allá no. Yo empecé con esta asociación desde cero, cuando llegué a Olavarría. Yo publiqué mi situación en Facebook, algunos meses atrás. Una organización contactó conmigo y lo único que hicieron fue pedirme dinero. Luego “Animate” se acercó y arranqué con ellas. Éramos muy poquitas: cuatro nada más. Somos cuatro. Yo administro la página y la Presidenta, y las otras compañeras, hacen el acompañamiento de las víctimas sin fines de lucro. A ninguna chica le cobramos absolutamente nada”.

¿Qué pasa con Antonio Cisneros hoy?

“Fue notificado en Azul. Le tomaron las huellas dactilares y lo dejaron libre. No puedo entender esto, porque teniendo una confesión de abuso y violación, no le pusieron las esposas y lo llevaron a la cárcel. Eso me da impotencia y rabia”.

Te pregunto también por el caso de Micaela Álvarez. ¿Cómo está su situación?

“Sus causas prescribieron. Jorge Federico Álvarez estuvo imputado y luego sus causas prescribieron. Es algo inentendible. Este pederasta y pedófilo, abusó de la hija de Micaela también, y entonces esta causa de la niña, fue elevada a juicio para que vaya condenado a la cárcel”.

La última consulta, ¿estás conforme con la cantidad de gente que vino a la marcha?

“La verdad estoy muy conforme con los asistentes; no solamente con ellos, sino con el apoyo que he recibido a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Me han llamado desde Estados Unidos, México, Venezuela y Colombia. La semana que viene iré a Buenos Aires a estar en diferentes programas de televisión y radio. Es duro contar una y otra vez lo mismo, pero hay que hablar y visibilizar. Ese es mi mensaje para las chicas y los chicos que han padecido abusos: que hablen”.

Entrevista: Mario Delgado.-

Foto: Dante Lartirigoyen