El “Indio” Solari cuestionó a quienes lo critican: “Son unos canallas resentidos”

Reapareció. Cinco meses después del show que brindó en la localidad bonaerense de Olavarría, donde murieron dos personas, Carlos Alberto Solari, alias “El Indio”, concedió un extenso reportaje radial en el que analizó las repercusiones del trágico recital y, además, dio detalles sobre el álbum en el que trabaja y el libro que lanzará en septiembre.

“No ha sido un año bueno para mí evidentemente. Por distintos motivos: cosas que son de orden público y otras privadas. Me he sentido avasallado por cierto rencor que no sabía que existía”, evaluó Solari, entrevistado por su biógrafo Marcelo Figueras en FM La Patriada. Y agregó: “La mayoría de la gente que ha opinado sobre mí después de lo que ocurrió en Olavarría es gente que no me conoce. Es raro que opinen de intimidades de uno. Yo no podría describirlos a ellos como son. Ahora sí sé que son unos canallas resentidos”.

En ese marco, apuntó contra Roberto Pettinato, quien se había referido a su persona en duros términos luego de la tragedia de Olavarría. “Lo vi dos veces en mi vida. Que salte así a morderme el cuello me sorprende”, dijo Solari sobre el ex Sumo.

El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota aclaró que los proyectos musicales en los que trabaja serán presentados en algún momento, pero no dio detalles. “Esa música no me la voy a quedar”, remarcó, al tiempo que explicó: “Momentáneamente yo no puedo convocar a nadie. Se llega a torcer un tobillo alguien y me van dar cadena perpetua”.

“Hay como una fuerza de gente que está en lugares privilegiados para joderme la vida”, agregó en relación a las críticas que recibió tras el trágico show. “Se desbocaron con lo que dijeron y ahora están deseando que el juez me encuentre algo para penalizarme”, completó. “No he salido a contestar no solo por indicaciones de los abogados, sino porque para mí la medida de uno son los enemigos o la gente que lo ataca. Y salir a defenderme de estos pelotudos me da vergüenza, son una máquina de decir mentiras”, declaró.

En otro tramo de la entrevista hizo referencia a su estado de salud. “El Parkinson está controlado”, dijo y comentó que se está recuperando de una hernia por la que fue sometido a una operación a fines de julio.

“Estoy bien. Ocupado haciendo el disco y el libro. Pensando en una banda paralela que vamos a hacer. Como estoy al pedo, hago canciones todo el tiempo: para Los Fundamentalistas y para la nueva banda que todavía no tiene nombre”, explicó.

El libro, que además de sus textos incluye ilustraciones del artista Serafín, se titula Escenas del delito americano y será lanzado en septiembre. “Lo vengo escribiendo hace mucho tiempo, nunca tuve intención de publicarlo. Era como un ejercicio personal mío del cual muchas veces se han obtenido las canciones”, indicó.

Con respecto al disco, que vería la luz el próximo año, contó que aún resta agregarle su voz. Esa parte del proceso se retrasó debido a su reciente operación. “No puedo inflar la tripa para cantar”, graficó. Sin embargo, aseguró que la próxima semana estaría en condiciones de reanudar el proyecto. “Después lo que viene es el máster, donde me pongo medio nazi. Eso no sabemos cuánto puede durar… Cuando el disco me dice ‘me tenés podrido’, ahí está listo”, concluyó.

Semanas atrás, Fernando Burlando, quien representa a los familiares de Javier León y Juan Francisco, los dos jóvenes que fallecieron ese 11 de marzo, confirmó que pedirá la detención del Indio Solari, de los productores y del intendente Ezequiel Galli. “Todos son responsables y conocían la temática. Con distintos intereses: Solari y los productores con el económico, y el intendente con el político. Lo que pasó no puede pasar desapercibido”, consideró el letrado.