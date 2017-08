Cositas sueltas del 13A

now playing

Con el devenir de las horas, los protagonistas de las recientes PASO, instrumentan todo tipo de análisis. Hemos de tratar de interiorizarnos en esta presente columna, en la versión vecinalista que se adentró en ser parte de la nómina de postulantes, o sea el partido “Por Olavarría Todos”, (“POT”).

El condimento esencial que este novel emprendimiento le vino a traer a la política nativa, tuvo que ver con una idea de base: lograr que un dirigente de barrio, un fomentista en lo posible, alcanzase la notoriedad suficiente como para penetrar en el universo político ya establecido y acceder a una banca deliberativa, abriendo de tal modo, mis lectores, un abanico de posibilidades para los barrios y las localidades.

La propuesta se fue pergeñando, naciendo en realidad desde una labor ya hecha en diversos ámbitos por el Grupo “Sumando Sonrisas” con Andrea Coronel y su esposo Raúl Naviliat y demás componentes y colaboradores permanentes o esporádicos.

Andrea venía de una fugaz permanencia en la secretaría del bloque de ediles de “UNA”, de la cual se fue en medio de una denuncia por acoso a uno de los concejales.

Posteriormente, la pareja entró de lleno al fomentismo, facilitando la reactivación de la Comisión Directiva del “Sarmiento Norte” e integrándose a las reuniones mensuales de la “Federación”.

Se sucedieron charlas y adhirió a la postura partidaria el sindicalista José “Tano” Stuppia. De él se recibiría aval logístico para trabajar. Tal situación, siempre comentada a medias, originó intercambio encendido de opiniones y cierta discordia. Para muchos, el “POT”, ha sido sinónimo del “partido de Stuppia”.

Luego de cansadores viajes a la ciudad de las diagonales, el “POT” quedó registrado como marca visible, autorizado pues a competir en las Primarias del 13 de agosto.

Existieron militantes barriales que se sorprendieron, respaldando la iniciativa. Otros, desviaron el rostro y se rasgaron las vestiduras, rechazando la figura del mencionado Stuppia propiamente, o no divisando con buena lupa la proyección partidista que se planteaba.

Surgieron, como ven amigos, dicotomías y en medio del barullo, se conoció la propuesta de la “Banca XXI”, impulsada por el concejal camporista Federico Aguilera. Se yuxtapusieron entonces, las dos fronteras. Por un sector, el plan de llevar a un fomentista al Concejo, con sueldo obviamente, y la otra ventana, marcada por Aguilera, de darle al fomentismo una oportunidad de hablar por diez minutos durante las sesiones ordinarias.

La discusión fue álgida y problemática en el seno del ambiente fomenteril. Sin embargo, se obtuvo un número suficiente de personas que comulgaron con el proyecto de inaugurar el partido, embarcándose así, en una colosal aventura.

Otro punto de disputa a dilucidar fue la cercanía o no de este novel movimiento con el oficialismo, especialmente con el ex Secretario Jorge Larreche.

Palos en la rueda no faltaron, sin dudas. Tampoco algunos disidentes que se alejaron del redil antes de tiempo, disconformes con ciertas actitudes de los referentes primordiales.

Las redes sociales se utilizaron para lanzar sendos misiles de corto y largo alcance. Las esquirlas salpicaron para todos los lados posibles. El “POT”, empeñado en fortalecerse, continuó su búsqueda del tesoro.

El espacio realizó una serie de presentaciones por el ítem tan controversial del mal popularizado “Impuesto a la Piedra” e inclusive por otra cuestión delicada: las tarifas eléctricas y de agua corriente. “Queremos dejar de ser socios de Coopelectric”, sentenciaron en su fase argumental. “Hay que separar consumo directo de tasas e impuestos que aparecen en la factura”, explicaron al son del tambor del esfuerzo propio y con escasos recursos.

Las especulaciones quedaron a espaldas el día electivo. Con inclusive algunos componentes de la lista, que ya no deseaban verse involucrados en la historia. A la cancha, no obstante, salieron los “pingos”. Única representatividad exclusivamente local. Boletita corta, nomás, impresa en conjunto con otros dos vecinalismos del conurbano, para así abaratar costos. El comité se erigió en una casa de familia, en Avenida Del Valle casi Independencia.

Con los que se ofrecieron para fiscalizar, salieron a recorrer escuelas. (La diferencia es ostensible entre los que cuentan con fondos y cantidad de almas ayudando y aquellos que no. Se notó y ocurrirá idénticamente, cada jornada comicial).

En ciertos establecimientos, según denunció la precandidata Andrea Coronel, “las boletas no estaban a la hora de apertura de los comicios”. El correo las habría traído recién a eso de las nueve de la mañana.

Claro que no habría faltado una anécdota de alto voltaje: “Uno de nuestros fiscales, descubrió a un referente de otra fuerza, con un fajo de boletas nuestras. Preguntado de por qué tenía ese paquete, el hombre no supo que contestar”.

Dicen que tuvieron que soportar ninguneos o desprecios. Dicen que les complicaron la vida en varias mesas. Mas la elección transcurrió, dejando sin chances al vecinalista “POT” que recogió 701 votos, equivalente al 1,02 % del total del porcentaje de sufragantes. En su primigenia contienda, pese al fracaso en sí, estuvieron por encima de los experimentados Saúl Bajamón y Norberto “Tito” Stebelsky, como también del “Frente Socialista” y otras listas de menor porte.

“No nos detendremos. Nuestra campaña en favor de la gente, permanecerá vigente, porque añoramos ser la voz del pueblo, no el eco”, aseveraron apenas horas después de las PASO.

Es tiempo preciso de revisar los equipos, de vislumbrar errores, de compaginar argumentos a delinear para el futuro inmediato y mediato.

Veremos “como se revuelca el toro” de aquí en más y si la polémica operatoria política vence sus limitaciones intrínsecas y se inserta, más allá de un minuto electoral. O si, por el contrario, el viento invernal borra ilusiones, dándole la razón a sus detractores.

Por Mario Delgado.-