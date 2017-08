Prohíben el uso y la distribución de hisopos de dos marcas

now playing

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió hoy el uso y la distribución de hisopos de dos marcas porque la empresa que los importa desde China “carece de las debidas autorizaciones”, según la disposición 9289-E/2017 del organismo publicada hoy en el Boletín Oficial.

La Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud (DVS) de la Anmat se presentó el 2 de agosto de 2017 con una orden de inspección en Cuyo 2728/2790, Martínez, provincia de Buenos Aires, sede de la firma Industrias Iberia S.A.I.C., donde constató “una unidad rotulada como «Spring Valley por 100 hisopos flexibles – origen China – Importador N 14838/3-7 Industrias Iberia SAIC»” y “una unidad rotulada como «Cotton Up x 120 hisopos descartables flexibles con punta de algodón, Origen China, importador n 14838/3-7 – Industrias Iberia SAIC»”, sin “las correspondientes autorizaciones”.

Industrias Iberia S.A.I.C. “cuenta exclusivamente con habilitación municipal y certificado de inscripción en el Registro Nacional de Establecimientos Domisanitarios”. La Anmat instruyó sumario sanitario a la firma por “presunto incumplimiento a los artículos 1º y 2º de la ley 16.463 y a la Resolución del Ministerio de Salud y Acción Social Nº 288/90”.

Textual

Artículo 1°.- Prohíbese el uso y la distribución en todo el territorio nacional, hasta tanto se obtengan las correspondientes autorizaciones, de los siguientes productos rotulados como: a) “Spring Valley por 100 hisopos flexibles – origen China – Importador N 14838/3-7 Industrias Iberia SAIC – PAMS n 25728. Este producto no vence. – Los hisopos Spring Valley® son ideales para la higiene diaria de las orejas, además de otros usos como la aplicación de medicamentos y el retoque de maquillaje”; y b) “Cotton Up x 120 hisopos descartables flexibles con punta de algodón, Origen China, importador n 14838/3-7 – Industrias Iberia SAIC – Cuyo 2790 Martínez – Pcia. de Buenos Aires. Este producto no tiene vencimiento. Usar preferentemente antes de los tres años de su fecha de fabricación. Lote/fab: E20/08/16 – Son indicados para diversos usos como higiene personal, aplicación de medicamentos, retoques de maquillaje, incluso para la higiene de las áreas delicadas del bebé, como oídos, nariz y comisura de los labios”.