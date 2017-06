Insólitas declaraciones de un funcionario macrista que justificó el recorte en pensiones por invalidez

“Una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”, dijo el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino.

El gobierno nacional que encabeza Mauricio Macri dio un paso más en su proyecto económico y social y comenzó a recortar las pensiones no contributivas. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Carolina Stanley, decidió – sin previo aviso- echar mano a un decreto menemista de 1997 que establece más requisitos para acceder a una pensión.

De este modo, estos beneficios se dejaron de considerar un instrumento de Seguridad Social para el Estado y se suman a la política de ajuste que busca disminuir las cifras récord de déficit fiscal.

Las 83 mil suspensiones y bajas en pensiones por invalidez, a madres de más de 7 hijos y por vejez se registraron en la primera parte de 2017, de manera unilateral, sin aviso previo y sin derecho a defensa, dan cuanta del salvaje recorte que lleva adelante Cambiemos.

Como si fuera poco, Clarín dio a conocer declaraciones del presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, que generaron más rechazo a la medida adoptada.

Sobre el número de bajas que realizaron, expresó que “esas personas están en un proceso, si reclaman y constatamos que les corresponde la pensión se podría reponer en el mismo día, así que preferimos no hablar de número bajas”.

Luego responsabilizó al kirchnerismo y sostuvo que “el Gobierno anterior multiplicó por 10 el padrón de discapacitados y madres de siete hijos. El manejo clientelar que hicieron de estas pensiones, llevó a que haya poblaciones con más del 100% de discapacitados, intendencias del interior”.

Al mismo tiempo se excusó sobre el no aviso a los beneficiarios y dijo que “no tenemos los teléfonos de todos y no es efectiva la comunicación por carta”.

La frutilla del postre se terminó de coronar cuando afirmó: “dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad”, reconoce el funcionario y da un ejemplo: “una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”.

Estas declaraciones generaron un amplio rechazo en distintos sectores de la sociedad y, como es habitual en estos tiempos, las redes sociales reflejaron el repudio hacia el funcionario macrista.