Seguridad en el HCD: El peligro de “conurbanizarnos”

La inquietud y la zozobra de cientos de vecinos se trasladó galopante al recinto deliberativo en la fría noche de este jueves 8. El ítem central de la ausencia prolongada de seguridad en las calles del distrito, fue la gran “vedette”, llevándose consigo más de dos horas intensas de acalorado debate.

Para colmo de males, el presente es un año electivo, con lo cual, mis amigos, la cuestión en sí, caótica y funesta como pocas, se potencia sobrepasando cualquier límite sospechado.

Varios ediles hicieron uso de la palabra, instando a sus pares a tomar debida cuenta de los sucesos vecinales. Y no se abstuvieron tampoco de lanzar sendos misiles de largo alcance, contra el oficialismo local o provincial, y hasta nacional por qué no, o contra los opositores de hoy que ayer nomás, estuvieron al frente del poder.

Tal vez lo más sensibilizador del conjunto lo manifestó la abogada y concejal de Renovación Peronista, Marisel Cides, quien no ahorró adjetivos ni se amparó en eufemismos, por lo tanto esgrimió un certero “nos parecemos ya al conurbano bonaerense”.

El consabido peligro que implica tal aseveración, eriza la piel. Y los datos se intercalaron, entre nómina de móviles, secuenciados por el arquitecto y concejal de Cambiemos, José Luis Arguiñena, quien preside la Comisión de Seguridad del HCD nativo, y las contraindicaciones que plantearon sus colegas del eseverrismo y demás bancadas.

Para algunos lo interesante transita por descifrar de una buena vez, que hay un núcleo de unas 25 familias que habitualmente se dedican a las actividades delictivas permanentes. Ernesto Cladera, oficialismo, amplificó este pensamiento, exponiendo atrayentes condimentos, como los fallidos resultados de cierto emprendimiento que una ocasión se intentó, en la administración anterior, en un conflictivo sector de nuestra comarca.

¡Para qué! Julio Frías, de Olavarría para la Victoria, le salió sonoramente al cruce. “Meta palo y a la bolsa”, sugirió irónicamente. O el atronador discurso de Gerardo Ripoll, de idéntico bloque, que no fue nada tímido al minuto de “pegarle” a los dichos claderianos. Para el edil, lo imperioso son “los planes sociales”, en vez de apuntalar la represión al delito ya cometido.

Otras observaciones se detuvieron en el mismo cuadro: fomentar la prevención, en detrimento de los movimientos posteriores. Incluso Emilio Vitale, Frente 1 País, concluyó en que se ha desvirtuado el “contrato social”, hecho perturbador que ha permitido desembocar en los desastres actuales tan penosos.

Saúl Bajamón y su compañero de banca, Federico Aguilera, del FpV, se manifestaron por un lado en disconformidad con lo expuesto días antes por los altos jefes policiales y el más joven de los representantes del pueblo, cargó tintas contra quienes hoy gobiernan, a quienes acusó sin dobleces de “deslindar culpas”.

Germán Aramburu, Peronista Renovador, invitó a la reflexión con unas cifras que corresponden a la educación que tienen o no los presos hoy: “El 69 % de los privados de libertad, han ido a la Escuela Primaria. 7% han completado el Secundario. De los reincidentes, sólo un 3 %, ha concurrido al Secundario”.

Se catapultó mientras tanto, la idea ancestral de pobreza y delito, con defensores y detractores de tal filosofía. “5,6 millones de personas son pobres por estas horas en este rico país. Y un 43 % de los niños en la Provincia de Buenos Aires, no come como debiera”. Era evidente, pues, que se iban superponiendo chicanas, citas y referencias para enlodar lo expresado por algún otro concejal. En esta dirección marchó el experimentado don Cladera que rescató que “ahora disponemos de los datos porque el INDEC no miente como era costumbre en el Gobierno precedente”.

Pero al fin de cuentas, los tres proyectos en estudio y relacionados de cierta forma, se alzaron triunfadores, obteniendo un rotuno “Sí” por completa unanimidad. En la sala, siguieron con atención los mensajes de los concejales, los fomentistas Mariano Ciancio, de “Juan Martín de Pueyrredón”, Ramiro Nasello de “Dámaso Arce” y la máxima autoridad de la “Federación de Sociedades de Fomento y Juntas Vecinales”, la señora Petty Mapis. Es que en los barrios se solicitan soluciones y se había presentado una misiva fomentista por seguridad y por el 911.

No faltó por supuesto la alusión a las drogas, al tráfico de ellas y a las idas y vueltas que se profundizan en torno a tan álgido mundillo con el correr del tiempo.

Por Mario Delgado.-