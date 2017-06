Los Municipales rechazaron la propuesta salarial de Galli

now playing

El Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría, manifestó hoy que la propuesta de incremento salarial hecha por el Departamento Ejecutivo “no valora el recurso humano” y agregó: ” No hay gestión exitosa si no se valora el recurso que la hace posible”.

Respecto de los números concretamente, José Stuppia expresó: “Esto es demasiado violento como para decírselo a los compañeros. Lo rechazamos, no resiste análisis”.

Finalmente, confirmó que la próxima reunión será el próximo viernes y que el STMO llevará a la mesa de paritaria, su propia propuesta.