Importante reunión por la inseguridad en Olavarría en Dámaso Arce: Contextos

1.- Miro por la ventana.-

Ya empiezan a verse en distintos sitios, nombres y postulaciones para que el gran público local, tome en cuenta. Opositores y oficialismo, mueven las piezas en busca de un objetivo clave: superar al otro en las venideras legislativas.

Anoche mismo, en este cuadro de realidades, se dio una cena de efectores peronistas no randazzistas, para ir juntando la tropa y advertir sueños y peticiones del posible electorado.

El Palacio San Martín toma como marco de referencia fundamental, al menos por ahora, al señor que está en el área de Regularización Dominial, Bruno Cenizo.

Existe un poquito de inquietud entre propios y extraños, por comprender quienes puedan seguir en la boleta. Presunciones se barajan, mas certezas aún no se palpan. La posibilidad de que otros allegados al Jefe Comunal, sean los continuadores, está latente, pero sin apellidos ya ubicados.

Una apuesta interesante se dibujó meses atrás con las Delegaciones y sus votos para optar por un nuevo referente. Quien anduvo en esa tarea, colocando todos los indicadores, fue don Carlos Coscia.

¿Considerará acaso Rivadavia 2.800, integrarlo a la nómina candidateable?

El gran paraguas que es el justicialismo, por su lado, baila sobre diversas cuerdas. Para colmo no se determina todavía, si Cristina irá o no irá, como postulante en la próxima compulsa. Entonces todo se encarama sobre presupuestos. No obstante ello, los dirigentes se hacen ver, y lanzan al aire algunos intentos de candidatura expres.

Muchos jugadores y sólo una cancha. Ese es el gran bonete. Y los bastiones eseverristas y lo que hará el mismísimo Eseverri. Un tablero súper atrapante y discutido.

Frente a tal panorámica impactante pero aún difusa, se encuadra una situación muy comprometedora que asiste a la comarca en la que moramos: los picos altísimos de violencia y de enfrentamientos entre individuos que caminan por la cornisa de la ley.

Barrios prácticamente tomados por las andanzas de los malévolos y con el adicional de las balas que zumban y se bifurcan por cualquier esquina y, para subrayar, a cualquier hora.

2.- Actúo.-

Los bastiones protectores de la comunidad tamborilean los dedos, taciturnos y ofuscados ante un mar de jóvenes que se la creen y ponen sus armas sobre el tapiz.

Alguien acusa a la droga de ser la principal orquestadora del infierno. ¡Vaya deducción! Muy poco original, desde luego. Pero si en todo el universo y galaxias aledañas, se sabe que la droga dependencia absorbe y tritura y corroe cerebros y cuerpos enteros.

Ahora bien, hagamos algo concreto, pues. Porque cada quien presenta en el cuartel general, excusas y diagnósticos a patadas. Todos comprenden los por qué del virus imperante; sin embargo no todos están libres para arrojar piedras o ensayar soluciones.

A este quisquilloso momento se arribó por errores y desinterés de muchos. Y por connivencias y por conveniencias también. No son pocos los que se han hecho los “sotas” mientras la piel se deshilachaba.

El punto central está, más allá de los sucesos conocidos, en interpretar de una bendita vez, el principesco rol de los moradores de la ciudad. ¿Está sinceramente harta la gente como se intuye? ¿Queremos una ráfaga potente que corte de raíz los malditos sufrimientos?

La oportunidad de demostrar quién es quién, se sirve en bandeja de plata este lunes 5 a las 19 horas en la Sociedad de Fomento “Dámaso Arce”, situada en 25 de Mayo 1.129.

Allí se planifica una reunión cumbre, con cada uno y con todos los componentes del ruido: Policía, Justicia, Municipio, ediles y fundamentalmente la puerta se abrirá para la VECINDAD del pueblo tan querido que tenemos.

El milagro debiera producirse, si de verdad estamos tan al límite y sin oxígeno. Si las instalaciones coquetas quedan chicas y estalla la voluntad popular exigiendo respuestas y consideraciones tranquilizadoras, entonces la salida del callejón no se observará tan lejana e inviable.

Si, por el contrario, las venas no se hinchan y van poca cantidad de olavarrienses, la risa de los habitúes del inframundo, se escuchará nítida como un presagio de una tormentosa cotidianeidad porvenir.

Por Mario Delgado.-