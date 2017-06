Rendición de Cuentas 2016: rechazaron la Ordenanza de Galli y aprobaron por Resolución con muchas salvedades

Con el rechazo unánime de la Ordenanza enviada por Galli y a través de una Resolución, el Concejo Deliberante aprobó el estado contable de la rendición de cuentas del ejercicio 2016, “con las salvedades sobre desaprobación y observaciones específicas”. La votación llegó alrededor de las 14, después de más de 5 horas de sesión.

El expediente se trató en conjunto con otros dos, referentes a convalidación de contratación para el mantenimiento de espacios verdes y la convalidación sobre contratación para la limpieza del Arroyo Tapalqué. En la votación de la rendición de cuentas por el ejercicio 2016, se aprobó una Resolución presentada sobre tablas por el Bloque Olavarría para la Victoria que establece salvedades y varios cuestionamientos al Proyecto original.

La palabra de los Concejales

La exposición inicial de las cuentas municipales quedó a cargo del Concejal por Cambiemos, Alejandro Gregorini, quien se dedicó a detallar los números concretos de la Rendición. Gregorini recordó el presupuesto aprobado por el Honorable Concejo Deliberante, que había sido planificado por la gestión de José Eseverri y que rondaba los 900 millones de pesos. No obstante, en el ejercicio 2016, el presupuesto se fue ampliando y reduciendo hasta finalizar en una suma cercana a los 2.000 millones de pesos. Entre los datos técnicos desarrollados, se destacó la cifra de 1006 millones en gastos corrientes. También mencionó que al asumir la actual gestión de gobierno, la deuda consolidada era de 20 millones de pesos y la deuda flotante de 75 millones. En la actualidad, la deuda consolidada se redujo, pero la flotante aumentó.

Inmediatamente tomó la palabra la Concejal del Bloque Olavarría para la Victoria, Margarita Arregui, quien destacó inicialmente que el ahorro corriente en 2016 se incrementó en 240 millones de pesos sobre 2015, pero que este dinero “se gastó todo en gastos corrientes”.

Arregui, brindó un exhaustivo análisis de los números presentados por el Municipio, y entre los aspectos sobre los que puntualizó se destacan la deuda a los proveedores municipales que “asciende a 144 millones de pesos, osea 75 millones más que en 2015. Sin embargo – aclaró – “ingresaron 400 millones más que en 2015 entre recursos propios y ayudas nacionales y provinciales”. Mencionó asimismo que en el período analizado hubo una subejecución de $85.000.000.

La Concejal de OPV, abordó además la situación del Hospital, sobre el que indicó que “faltan insumos, medicamentos; el resonador está roto hace un año, el tomógrafo no anduvo por meses, etc”.

Otro de los temas recurrentes en la Sesión, sobre el que profundizó Arregui en primer lugar y el resto de los ediles después, fue el incremento de la planta de empleados municipales, la que adjetivó como “escandalosa” y habló de más de 500 nuevos empleados más 100 contratados. Por lo que, a la vista del análisis económico, concluyó en que el 60 por ciento del presupuesto municipal se utiliza actualmente para pagar sueldos.

El Concejal Saúl Bajamón (Frente para la Victoria MILES) se refirió a temas como la necesidad de vivienda, el pedido de aumento de cupos para los comedores escolares o el dinero que era parte del presupuesto pero no se utilizó, para atender casos de violencia de género. Así, anticipó: “no pensamos votar ningún papel que avale el ajuste”.

Posteriormente, Fernanda Araneo (Radicales Convergentes) se sumó a las críticas por la contratación de más empleados sosteniendo que se trata de un acto de “irresponsabilidad”. Asimismo hizo saber su preocupación por otros gastos, como los 5 millones de pesos en mobiliario y artículos de oficina, o 6 millones de pesos en Comunicación Institucional.

Mencionó también no saber “adonde se destinó el dinero del Fondo Educativo, por el que, incluso, ingresaron 20 millones más de lo previsto”. Sobre el Derecho de Explotación de Canteras (conocido como Impuesto a la Piedra) dijo: “es un recurso genuino, un resarcimiento por la explotación de un recurso que no es renovable, y se lo gastaron todo en gastos corrientes, en sueldos, en cosas que se esfuman”.

Fue el turno del edil del Bloque UNA, Emilio Vitale, quien se refirió a llamativos gastos en productos alimenticios e insumos gastronómicos a los que cuestionó fuertemente. Habló de una “pérdida lenta, pero sostenida de recursos”, y explicó lo que otros ya habían mencionado: “619 de 1198 millones se gastan en pagar sueldos”, y finalizó “estas contrataciones van en detrimento de la recomposición salarial de los empleados que ya estaban”.

Un poco después, Federico Aguilera (FPV) señaló que se destinó “cero pesos a la ejecución de obras” y aclaró que “Galli habló de la deuda flotante que había quedado en la gestión de José Eseverri, que era de 75 millones. Hoy, en su gestión la deuda creció a 144 millones, prácticamente se ha duplicado. La gestión del Intendente Galli tiene más deuda que la gestión de José Eseverri.”

El Concejal oficialista Ernesto Cladera, expuso minutos después y aseguró que “debimos haber planteado el aumento de Tasas al comienzo, con las mejores intenciones el Departamento Ejecutivo eligió esperar” y se refirió también a las obras realizadas por el Municipio, uno de los cuestionamientos más fuertes de los Bloques Políticos. Mencionó una lista de obras concretadas y en proceso con “140 millones en marcha” entre las que aparecen la ampliación de red de cloacas en Barrio Lujan, obras varias en Villa Magdalena, Barrio Eucaliptus, bacheo de caminos rurales, construcción y extensión de redes de gas en diferentes áreas de la ciudad, construcción de vados, etc. También sostuvo que el marcado incremento de la planta de personal no es tal, y celebró la posibilidad de una auditoría para echar luz sobre estas situaciones.

Le siguió Einar Iguerategui (OPV) quien apuntó que “la administración de Ezequiel Galli arruinó la capacidad de la Ciudad de hacer obras propias”. También se refirió a la situación del Hospital, específicamente sobre el faltante de medicamentos y la situación de los profesionales médicos y a la deuda a los proveedores donde sostuvo que “hay proveedores de primera y proveedores de segunda, algunos cobran en una semana, y otros en seis u ocho meses”. Luego, le dio lectura a una Resolución que su Bloque redactó sobre el análisis de las cuentas correspondientes al estado contable del ejercicio 2016, y que el cuerpo finalmente aprobó.

El texto de la Resolución

La Resolución establece que “con las salvedades sobre desaprobación y observaciones específicas que se fijan en la presente resolución determínese la aprobación genérica del estado contable de la rendición de cuentas del ejercicio 2016”. Y especifica: “Convalídense los excesos presupuestarios de $175.138.391,55 correspondientes al ejercicio 2016 de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 50 de la Ley 14.858 según detalle obrante en los anexos del Expediente 1451/17”.

Además, resuelve “desaprobar los siguientes egresos correspondientes al período económico fiscal 2016: órdenes de compra 10609; 11684; 45559; 10788; 9806; 8465; 6410 y 3699 correspondientes todas a comidas de funcionarios.

Desaprobar los egresos provenientes de convenio firmado entre el Municipio de Olavarría y el Ejército Argentino”.

“Rechazar los egresos producto de la licitación pública para mantenimiento de espacios verdes”, así como “los egresos producto de la licitación privada por limpieza del Arroyo Tapalqué”.

También se solicitó en el cuerpo de la resolución observar expedientes que han sido denegados por el Departamento Ejecutivo Municipal, así como la posibilidad de tomar vista de algunas órdenes de compra.

Dicha Resolución -presentada por el Bloque Olavarría para la Victoria- resultó aprobada por mayoría con los votos positivos del Bloque Cambiemos, Olavarría para la Victoria y Renovación Peronista.