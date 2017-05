Aniversario 66 de Mariano Moreno: mucho más que una cena

La cita convenida con los sesenta y seis años de vida de una entrañable entidad, ubicada en España y Avenida Sarmiento, fue adquiriendo brillo a medida que transcurrieran los minutos en la nocturnidad sabatina.

Decenas de almas, más de cuatrocientas para ser precisos, mis amigos, se desperdigaron por los distintos ángulos del salón ambientado para la bella ocasión festiva.

No es un día: son sesenta y seis temporadas de lucha, de esfuerzo, de un horizonte definido que se ha logrado mantener, más allá de las improntas conductivas que han ido recorriendo el extenso y valorable sendero que los enclava hoy en el centro de la escena fomenteril, social, deportiva, recreativa y educativa inclusive, para varias generaciones de concurrentes habituales a la sede.

Bajo la tutela del señor Presidente José Luis Veyrand, y el pleno acompañamiento del resto de la Comisión, una escuadra de 14 personas que le pone el hombro al ruedo cotidiano, cada uno de los asistentes se ubicó para pasar una velada armoniosa.

Entre los presentes, hemos de mencionar al Secretario de Desarrollo Local y Calidad de Vida, Doctor Diego Robbiani, quien representó al señor Intendente; al SubSecretario de Deportes y Recreación Juan Galli; a Miguel Santellán, Secretario general del CECO; a Cristina Melián, Secretaria general de ATE; a Pablo Palazzolo en representación de la senadora Carolina Szelawosky la cual obsequió una magnífica planta. También estuvieron la concejal Fernanda Araneo; el consejero escolar Bruno Di Carlo; Representantes de la asociación de Voley, con Gustavo Burgardt a la cabeza y los fomentistas Daniel Seguel de “Los Robles”, Gustavo Rueda del “Bancario Parque”, Ricardo Nasello y Mirta Rossi de “Dámaso Arce”, Domingo Soraiz, Eugenia Wagner, Gustavo Rodríguez y Samuel Riveros de Fomento “Pueblo Nuevo” y Mariano Ciancio de Juan Martín de Pueyrredón. Los dirigentes de “Pueblo Nuevo”, entregaron una plaqueta alusiva. La gran ausencia de la noche: la presidente de “Federación”.

Luego del exquisito menú, se le dio espacio al baile y a los distintos sorteos de interesantes regalos de diferentes firmas comerciales. La música y la danza, conjugaron también un papel preponderante. Bailaron tres temas un grupo mixto de alumnos del taller de Folklore que dictan ahí mismo, los profesores Esteban Salguero y su esposa Nerina. La cuota de buena música la aportaron Claudio González con un repaso extraordinario por varias facetas e interpretaciones, y el Grupo Evasores, con la voz de Javier y con una gama de cumbias románticas que hicieron bailar hasta al más tímido.

El brindis y la tradicional torta, no escaparon al ceremonial entusiasta en la ya madrugada dominguera. En esos instantes, fue cuando José Veyrand tomó el micrófono para señalar: “Primero, agradecerles enormemente. Realmente es un orgullo ver a nuestra institución con ustedes. Nosotros no somos capaces de hacer nada, sin tenerlos acá. Para nosotros es fundamental, como Comisión Directiva, tener la oportunidad de lograr esto. No se aprende de otra forma. No hay forma de crear identidad, que no sea con ustedes adentro. La verdad de la historia de estos sesenta y seis años, son ustedes en el barrio. Así que infinitamente gracias por esta oportunidad de encontrarnos, la oportunidad de recrear estas historias que conocen porque sus padres, o ustedes mismos, han practicado algún deporte, o han integrado una lista en esta entidad. Realmente es un agradecimiento infinito. Es un orgullo haber podido compartir con ustedes, estos años de presidencia. Es muy emocionante ver a los abuelos diariamente, reunidos en torno a su cancha de tejo. Y cuando tenemos la oportunidad de ir a una cancha y ver a veteranos de cincuenta años, o de cuarenta y dos o los chicos de fútbol, no es poca cosa. Todos los fines de semana, desinteresadamente, vestir la amarilla y verde, para nosotros es sumamente importante. Porque por encima de un presupuesto, está la garra, la voluntad, la pasión. Para disponer de identidad, hay que conocer la historia. Y la historia se queda con ustedes, no con nosotros como conducción. La Comisión lleva adelante un período y con eso alcanza, pero ustedes permanecen”.

Por Mario Delgado.-