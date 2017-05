Volante por izquierda

Se estiman ya los primeros movimientos, aunque tal vez todavía no se visibilicen, de los referentes políticos que comienzan de este modo a ubicarse en el mapa de los preparativos hacia las inminentes PASO de agosto.

En esta presente columna nos hemos de centrar en los aprestos de una porción de la “zurda” vernácula, concretamente el FIT.

El “Frente de Izquierda y de los Trabajadores”, viene dando batalla desde el 2.011, si bien es cierto que previamente ya los dignatarios del Partido Obrero (PO), realizaban un arduo laburo “de base”, luchando contra varias adversidades y en soledad, más de una ocasión.

Ese esfuerzo, ese permanente acompañamiento de los conflictos obreros, de las manifestaciones populares, ese volantear constante en fábricas y colegios, esa coherencia ideológica que, discutible o no, les ha servido, es indiscutible.

Julio Cortés abrió el camino. Carlos Gil continuó la obra y la profundizó, arribando a un estrato imponderable, elección tras elección.

Pero se fueron sumando personas, adherentes y militantes, algunos incluso, desencantados de otras opciones partidarias. Y, entre reuniones “comiteriles” y difusión mediante del periódico “Prensa Obrera”, entre adiestramiento teórico y mesas colocadas en el centro, la tropa multiplicó nombres y adeptos a la causa.

Con Jorge Altamira como máximo líder. Con Néstor Pitrola y Daniel Rapanelli, secundando al vozarrón de Altamira, veterano de cien comicios. A propósito y sólo para nostálgicos: ¿Qué será de la vida de Gregorio Flores, el taxista que fue candidato a Presidente por el PO en 1.983?

Guillermo Casas y Nora Bagio en la Provincia, dándoles siempre una mano. Los malos días, de sequía de votantes, parecen haber culminado. Prueba de ello es la creciente cantidad de votos de las recientes contiendas y, por otro lado, amigos lectores, también hay que subrayar un aspecto que reconocen los mismos integrantes del PO local: el contar con los medios de comunicación “al toque”, cuando la situación así lo requiere. (Ojalá esos mismos partidarios, reconozcan algún día, a los que estuvimos cuando otros no estaban).

El Frente citado está compuesto, como ustedes ya saben, por tres fuerzas distintas y que, a veces inclusive, colisionan en sus respetivos diarios, utilizando duras críticas contra uno de los aliados. Las tres opciones son: Izquierda Socialista, Partido de los Trabajadores Socialistas y el ya mencionado con antelación, PO.

En la compulsa de 2.015, subrepticiamente apareció el fantasma de la interna en Olavarría. Con una representante poco extendida en el conocimiento público y con una conferencia donde bajó desde Capital Christian Castillo, el PTS puso sus fichas en juego.

La intentona nativa les fue muy adversa; no así a nivel nacional donde posicionaron a su postulante, Nicolás Del Caño. Lo cierto es que, más allá de ese mecanismo de voto intestino, el FIT casi toca el cielo olavarriense con la hija de Julio, Antí Cortés a la cabeza de un grupo de candidatos que vibraron muy entusiasmados – casi envalentonados – con la posibilidad latente de llegar a conseguir una banca dentro del poder Legislativo nuestro.

La cifra obtenida no fue la requerida, mas quedó flotando en el aire la conceptual premisa de que el FIT está muy bien ubicado en la tabla y que, sin dudas, es una voz potente en el espectro territorial de Olavarría, aunque todavía no cubra ese anhelo de tener un edil, al menos uno.

Carlos Gil ha transitado tantos caminos. Hoy se lo haya más enfocado a sus actividades de estudio, sin perjuicio de ello, claro, sigue siendo un estandarte. Los simpatizantes y la gente en general, no obstante, pueden por estos tiempos pre competitivos, advertir otros dirigentes en la marquesina: Yésica Almeida, Agustín Mestralet y la mismísima Antí Cortés, evolucionan favorablemente en un armado previo.

Por Mario Delgado.-