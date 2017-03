VIDEO: Asalto a mano armada en un kiosco de Azul

now playing

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que dos delincuentes asaltan a mano armada a un pequeño comercio del barrio del Club de Remo de la ciudad de Azul. El hecho ocurrió en la noche de este miércoles donde los sujetos aun no identificados robaron la recaudación del día del polirrubro familiar.

Según relata a infoolavarria.com Ayrton Tucci uno de los propietarios damnificados, los delincuentes fueron advertidos sobre de la presencia de las cámaras de seguridad pero eso no fue motivo para que desistieran de su cometido: respondieron agresivamente y sin dudarlo “-no me importa dame todo”

Para quienes puedan reconocer a los delincuentes o brindar información para el esclarecimiento del hecho, pueden denunciarlo telefónicamente a la Comisaría del Destacamento Balneario de Azul, al (02281) 431799.