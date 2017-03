Una docente le escribió una carta al conductor que provocó un trágico choque

La ciudad de Tornquist sigue consternada por la pérdida de Andrea Biolato (44) y su hija de 12 años, quienes en la mañana del domingo fallecieron en un accidente sobre la ruta 33 al chocar contra una camioneta Toyota Hilux que era conducida por Miguel Ángel Araya, oriundo de Saavedra.

Gustavo Medina (48), conductor del Fiat Uno, oriundo de Tornquist, se encuentra internado en grave estado, además de sus otros dos hijos, quienes se recuperan de algunas lesiones.

Ante el hecho que entristece a toda la comunidad, la maestra de Kevin, uno de los hijos de Medina, redactó una carta dirigida a Miguel Ángel Araya:

A vos te hablo… aunque no te llegue el mensaje porque cerraste tu Facebook ( seguramente te llegaban saluditos diciéndote asesino, basura, etc). A vos y a todos los imprudentes cómo vos que todavía no asumen que cuando manejás un vehículo lo tenés que hacer responsablemente porque en tus manos llevás un arma, que un accidente lo puede tener cualquiera (que se reviente un neumático, falle la dirección, se cruce un animal), pero si la falla es humana, si se podía evitar, NO era accidente.

Por tu apuro, falta de paciencia, ansiedad o ganas de adrenalina cometiste un doble crimen. SI… MATASTE DOS PERSONAS! y destruiste no a una sino a varias familias.

Vi a sus hermanas dobladas por el dolor (literal), a sus hermanos desconsolados, a sus padres aturdidos, a sus maestras acongojadas, a sus vecinos, amigos, compañeras, parientes y demás conocidos atormentados.

Me acerqué a dos ataúdes donde no sabías si era la mamá o la hija… terrible. Así, juntitos, como cuando ellas partieron, cómo deben estar ahora…

Y pensé en vos… mientras los dejaban en el cementerio pensé que deberías estar ahí… presenciando ese dolor y escuchando sus llantos desgarradores. Y sentí bronca, la misma que me dijeron siente el papá-abuelo. Y me acordé que no se termina acá, sus hijos siguen internados, sin tener plena conciencia de lo que pasó todavía y su papá luchando por su vida, en estado crítico (todos rogando para que se quede con sus bebés).

Seguramente te sentís mal, muy mal… la vida de la que, supongo, era tu hija también corrió peligro. El susto te debe durar, la conciencia te debe pasar factura, pero, indudablemente, te llevaste la mejor parte.

¿Por qué escribo esto? ¿Para hacer catársis? ¿Morbo? No, para que lo lean, para que ojalá alguien te lo haga llegar y si no que aunque sea una sola persona tome conciencia.

No se trata sólo del estado de las rutas, la velocidad de los vehículos, la mala señalización, el tráfico o lo que quieran usar de excusa. Se trata de las malas decisiones, esas que te llevan a apretar más el acelerador o traspasar cuando no se debe. ¡Se trata de que en un par de segundos cambias la vida de alguien por años! La próxima vez (porque vos vas a tener otra posibilidad) pensalo dos veces si es necesario, pero PENSALO.

Silvana Diesel

Fuente: Diario El Orden