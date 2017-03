El Senador Vitale y el concejal Iguerategui con el Defensor del Pueblo por Bomberos

En las primeras horas de la tarde de hoy y antes del discurso de apertura de sesiones del período legislativo, el senador Provincial de la séptima sección electoral Héctor Vitale, mantuvo un encuentro con el titular de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino.

La reunión se llevó a cabo en la sede de la Defensoría y contó con la participación del presidente del Bloque Olavarría para la Victoria, Einar Iguerategui. El motivo de la misma fue solicitar “la exclusión de la factura de luz de impuestos provinciales de la década del 60 que ya no tienen razón de ser y la realización de gestiones para la pronta reglamentación de la Ley 14761 que distribuye entre los cuerpos de bomberos voluntarios bonaerenses un total de 270 millones de pesos”, indicó Vitale.

En relación a la solicitud de la exclusión de impuestos provinciales de la factura de la luz, el legislador provincial Héctor Vitale señaló “le informamos al Defensor que tenemos un proyecto en tratamiento en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, con el cual solicitamos la eliminación de estos tributos, que conjuntamente representan un 20 por ciento de la factura que pagan nuestros vecinos haciendo referencia a obras de la década del 60’ que nunca se hicieron”. El proyecto de ley tiene despacho favorable de la Comisión de Derechos al Consumidor y actualmente se encuentra en Presupuesto.

En ese sentido, Lorenzino resaltó que “trataremos de impulsar el proyecto de ley presentado por el Senador Vitale y el de otras fuerzas políticas, en relación a los impuestos que están en nuestras facturas de luz y que no tienen razón de ser, por lo cual vamos a coordinar con el área de servicios públicos un encuentro para que nos acompañe o que nos de las explicaciones pertinentes para desde ahí podamos morigerar los costos tarifarios”.

Por otra parte, el senador Vitale y el concejal Einar Iguerategui solicitaron al representante de la Defensoría Guido Lorenzino que acompañe con sus gestiones la solicitud a la Gobernadora de la reglamentación de la Ley 14761, que crea un fondo de financiamiento para los más de 250 cuarteles de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires.

Vitale destacó al respecto que “la ley no fue implementada como tampoco vetada, por lo cual queremos que dichos fondos lleguen a los cuarteles de Bomberos y que puedan tener certidumbre y que sirvan de base para la realización de su elemental tarea. Para ello hemos presentado un pedido de informes en la legislatura provincial solicitando la reglamentación, el cual recibió el acompañamiento de todos los bloques del Concejo de Deliberante de Olavarría impulsado por el bloque que preside el concejal Iguerategui”.

Tras el encuentro, el presidente del bloque Olavarría para la Victoria concejal Einar Iguerategui informó que “trasladamos al defensor del Pueblo el pedido aprobado por unanimidad en la sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría solicitando a la Gobernadora la pronta implementación de la Ley que aporta financiamiento a los bomberos voluntarios. Esta ley que impulsó el senador Vitale es de suma importancia para el sostenimiento de la labor que realizan las asociaciones y los bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, ya que su aplicación permitiría apalear su situación financiera”.

Al respecto de la no reglamentación de la Ley de financiamiento de Bomberos, el Defensor indicó “vamos a solicitar la puesta en marcha de la ley y que hoy desfinancia a los cuarteles, sobre todo aquellos que hoy dependen de los recursos públicos, por lo cual vamos a procurar la presentación de un pedido de informes al área que corresponde para ver de qué manera podemos poner en marcha un Ley tan importante para el sistema de Emergencia de la provincia de Buenos Aires”.

Se recuerda que esta ley surgió desde Olavarría en un trabajo conjunto con Bomberos y las distintas Federaciones y crea un fondo de financiamiento, que es el 3 por ciento de lo que se recauda en Inmobiliario en la Provincia. Este año se estima que se va a recaudar entre 9.000 y 10.000 millones de pesos en concepto de Inmobiliario, con lo cual estaríamos hablando de 270 millones a distribuir entre los cuarteles de bomberos voluntarios.