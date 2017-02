El día de cierre a éste mito de las sierras llamado Cosquín Rock

La jornada no comenzó de la mejor manera, cerca de las 14hs una importante lluvia alteró el normal ingreso al Aeródromo de Santa María de Punilla. Si bien el agua caída fue una verdadera complicación para todos, afortunadamente se trató de una tormenta pasajera que no afecto el normal desarrollo de las actividades programadas.

El primer contacto musical que nuestro equipo de trabajo tuvo fue la presencia del histórico baterista británico Carl Palmer (Emerson, Lake & Palmer), quién regaló una presentación que aún resuena en nuestros oídos.



La última jornada del Cosquín será recordada, entre otras cosas, por el merecido tributo que recibió nuestro rock. El escenario temático, bajo la premisa “50 Años Del Rock Nacional”, recibió a varios exponentes que forman parte de los cimientos del rock argentino.

La caída de la lluvia lamentablemente retrasó nuestro arribo y no pudimos disfrutar de escuchar a Golosinas Peligrosas, Alejandro Medina, Javier Martínez y Ricardo Soulé. Pero sí pudimos presenciar el show que brindó Celeste Carballo. Con una voz intacta al igual que su carisma nos emocionó con versiones de: “ME VUELVO LOCA”, “LUZ DEL VERANEO”, “QUERIDO CORONEL PRINGLES”, “QUEJA” y “ES LA VIDA QUE ME ALCANZA”, entre otras canciones.



Este espacio concentró en su mayoría a un público que superaba los 40 años, aunque también se vieron varios jóvenes que no quisieron perderse este homenaje que propuso Cosquín Rock. Llegó el turno de Willy Quiroga, miembro fundador de “Vox Dei”, que se lució con canciones como: “A NADIE LE INTERESA SI QUEDÁS ATRÁS”, “LOCO HACELA CALLAR”, “ES UNA NUBE, NO HAY DUDA” y “TAN SÓLO UN HOMBRE”.

Promediando las 19, 30hs La Casita del Blues fue testigo de la presentación de “Jimmy Ripp and The Trip”. El trio musical está compuesto por el músico, compositor y productor estadounidense Jimmy Rip, la bajista Luli Bass y la baterista Silvana Colagiovanni. El espacio se vio sobrepasado por la cantidad de personas que se acercaron para disfrutar de éste gran talento.



Cerca de las 20hs en el Quimes Garage se presentaba Zeta Bossio acompañado por Fernando Montemurro, juntos forman “Shoot The Radio”, un proyecto de música electrónica formado en el 2015 que cuenta con claras influencias de The Chemical Brothers y Air, entre otros.

Desde allí nos trasladamos al temático “50 Años del Rock Nacional” para ver a la esperada Fabi Cantilo, la carismática cantante logró conectar rápidamente con el público que supo responder a cada propuesta planteada desde el escenario. Por citar algunos de sus éxitos, fueron: “UNA TREGUA”, “DULCE CONDENA”, “YA FUE”, y “LLEGO TARDE”.



Sobre el escenario principal y dentro de la misma franja horaria Attaque 77 hacía su presentación en esta edición de Cosquín. Antes de que salieran al escenario se pudo ver un video de la canción “ÚLTIMA GENERACIÓN” perteneciente a “Triangulo de Fuerza. Vol. 1” (último trabajo de la banda). Una vez en el escenario comenzaron con “ESPADAS Y SERPIENTES”, a la memoria del doctor René Favaloro hicieron “WESTERN”, sonó el “JOROBADITO”, también pudimos escuchar parte de su nuevo trabajo “COMO SALVAJES” y el clásico “CHANCE”.



Llegaba uno de los momentos más esperados de la jornada, en el escenario que brindó tributo a los iniciadores del rock nacional se presentaba Fito Páez, muchísima gente se hizo presente para disfrutar de las canciones del rosarino que se ganó los aplausos desde el primer tema: “EL CHICO DE TAPA”, para seguir con “A LAS PIEDRAS DE BELÉN”, “GENTE SIN SWING”, más tarde interpretó “11 y 6”, canción sin dudas de las más cantadas por el público. Luego de esto se escuchó “ LA RUEDA MÁGICA”,“AL LADO DEL CAMINO”, canción donde Fito modificó una parte de la letra para cantar “…Yo era un pibe triste y encantado de Litto Nebia, Spinetta y Charly Garcia…”, y “NATURALEZA SANGRE”. Hubo tiempo para sorpresas cuando invitó a subir al escenario a Juanse y a “Rolo” Sartorio para interpretar una versión con mucha fuerza de “COWBOY”.



El momento emotivo llegó de la mano de “BRILLANTE SOBRE EL MIC”, Paez pidió al público presente que encienda los celulares y apagó las luces del escenario: “…Prendan todos los teléfonos, vamos a iluminar la noche…”. En ese momento, miles de almas se hicieron protagonistas del show brindado por uno de los músicos más queridos de nuestro rock.

El extenso show continuó con una espectacular versión de “POLAROID DE LOCURA AUTOMÁTICA”, y siguió con “CIUDAD DE POBRES CORAZONES”, “A RODAR MI VIDA”, “DAR ES DAR”, “MARIPOSA TECNICOLOR”. El final llegó de la mano de “Y DALE ALEGRÍA A MI CORAZÓN” con gran emoción por parte del artista, los músicos y cada uno de los presentes.

Simultáneamente en el escenario principal “Kapanga” le ponía alegría al domingo, en su repertorio se escucharon canciones como “DESCARTE”, “ROCK”, “MOTORMUSICA”, “LA CRUDITA”, “LA TABERNA”, “EL UNIVERSAL”, y para el cierre sonó “EL MONO RELOJERO”.



En el homenaje al medio siglo del rock, hizo su aparición Pedro Aznar para interpretar “SOL DE CALIFORNIA”, “COMO UN LEÓN”, “MIENTES”, “RENCOR”, entre otras. El momento emotivo llegó cuando el compositor le regaló al público “A PRIMERA VISTA” Y “YA NO HAY FORMA DE PEDIR PERDÓN”.

Al mismo tiempo “Las Pelotas” comenzaban su recital con “SIENTO LUEGO EXISTO” y “SI SUPIERAS”. Después de estos dos temas Germán Daffunchio se dirigió a los presentes, agradeció por el apoyo y destacó la importancia del festival en Argentina y México, para luego continuar con “QUE PODÉS DAR”, algo más reciente como “VICTIMAS DEL CIELO” y un clásico “COMO SE CURAN LAS HERIDAS”, se pudieron escuchar también “ESPERANDO EL MILAGRO” , “CAPITAN AMÉRICA” Y sobre el final nos dieron una versión bien power junto a Juanchi Baleirón del clásico de SUMO “EL OJO BLINDADO”.



Con un importante marco de público y ya cerca de la 1am se presentó David Lebón para brindar un buen show. El ex Serú Girán interpretó “ESPERANDO NACER”, “EN LA VEREDA DEL SOL”,”, “ENCUENTRO SUPREMO” (tema que dedicó a su amigo Luis Alberto Spinetta) y “PARADO EN EL MEDIO DE LA VIDA, entre otros.

Llegó el momento del gran cierre, dos bandas serían las responsables de poner el punto final a tres jornadas inolvidables de éste Cosquin Rock, que tuvo una merma previsible en el número de espectadores pero no así en la calidad de los números propuestos. Por un lado se presentaban los Twist, banda emblemática de nuestra música que hizo muchos aportes al rock argentino, en ese escenario miles de espectadores disfrutaron del repaso musical de la banda liderada por Pipo Cipolatti. En otro escenario la banda que llenó el Estadio Único de La Plata, que tocó con Rolling Stones, que entró en el grupo selecto de bandas que llenan un River, recibía la merecida oportunidad de cerrar el festival más importante del rock en nuestro país.



Era el turno de La Beriso y la banda de avellaneda estuvo a la altura de las circunstancias, desplegaron sus clásicos y su historia reciente en un show sólido, con invitados, que le aportaron un toque distintivo a las canciones de la banda de mayor crecimiento en los últimos tiempos. Más de veinte mil personas disfrutaron de éste show que dio cierre a éste mito de las sierras llamado Cosquín Rock.

Ph.; NICO CORTINA.

Fuente: www.olavarriarock.com