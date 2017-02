Suenan estridentes las trompetas del fomentismo por estos tiempos. Hemos de considerar, tal cual lo hemos volcado aquí en anteriores notas, que se ha producido un reavivamiento de la actividad fomenteril en distintos barrios del partido de Olavarría y, en tal caso, la situación ha permitido expandir incluso las fronteras antes conocidas, con nuevas entidades que se han formalizado.

El vínculo del dirigente, o de quien pretende llegar a serlo, con los vecinos, es harto importante. Definido como un “concejal sin sueldo”, la mujer o el hombre que se dedican a esta noble instancia, han de ponerse al servicio de su prójimo, en muchas ocasiones, las 24 horas de cada jornada.

Proteger una familia que se deshilacha, asistir a una parturienta o colaborar con la construcción de una vivienda, son algunas apenas de las pluri funciones que cumple un ser que se perfila en su zona. El fomentista ve la problemática de su barrio todo el año, no es alguien que aparece tres meses antes de una elección y después se pierde en lontananza.

El fomentismo a ultranza es pura pasión. No es una emoción momentánea. Y, siguiendo ese razonamiento, mis amigos, en diversas horas, se ha de enfrentar a críticas y a malos tragos. Golpeando quizá, infructuosamente, la “puerta marrón”.

Pero el devenir de la modernidad, inscribe distintos tópicos dignos de un análisis sincero y detenido. Uno de los ítems a considerar, lo representa la enorme distancia, la separación incalculable, que existe entre las entidades “grandes”, con sede, estructura amplia y un abanico extendido de tareas por cristalizar, y las instituciones “chicas”, que, en la praxis, carecen de lugar propio y han de remontarse siempre más al ingenio para ir concretando sueños.

Primera cuestión, entonces, la brecha. Hete aquí que, ante este panorama, habrá que observar de cerca la solidaridad que puedan tener o no, los más “poderosos” con los que cuentan con menos recursos.

Otro bocadillo de discusión hoy en día, lo sujeta el rol efectivo de la entidad madre, o sea la “Federación”, creada con el enérgico fin de ser un nexo directo entre las Juntas Vecinales y Sociedades de Fomento, con las autoridades de turno. “Propiciar ante los poderes públicos la adopción de medidas o sanción de leyes u ordenanzas de beneficio general o colectivo”, Artículo 1, inciso b) del Estatuto de la “Federación”.

Con tal contexto teórico, hay voces, mis lectores, que señalan un refrán impactante: “Federación”, expresan, no nos representa”. Terrible concepto que enerva la piel.

Ahora bien, ¿qué ingredientes contiene esta singular opinión? Es, reiteramos, una mención muy dura de digerir, así nomás. La entidad primordial ha venido atravesando una serie de procesos de desgaste y no ha podido alzar su cabeza como hubiesen deseado ciertos referentes barriales y propios componentes del organismo.

El núcleo fue bombardeado en reiteradas oportunidades por agentes extraños, a saber: a) Intereses partidarios; b) Negocios personales de unos pocos; y c) La formación de las “Mesas de Gestión Territorial”, que en el devenir, demostraron una ardua e hiriente flecha contra el impulso fomenteril de aquellos años.

Más allá de los nombres, de los operadores en las sombras, ocultos “monjes negros”, y de los avatares soportados, se ha perdido demasiado tiempo a raíz de contingencias negativas prácticamente unidas unas con otras.

Los esfuerzos por mutar el daño, se han hecho, pero no alcanza todavía. Y eso ,lo reconocen absolutamente todos los ángulos. Surgen así los descreídos, los desvalidos, los intranquilos, y los luchadores también por qué no, que susurran la cantinela atendible de la no representatividad.

Por ahí no se han sentido estimulados. Ni siquiera acompañados. Y los dardos contra la “Fede”, continúan, cual saga ininterrumpida. Algunos aprovechan la circunstancia para arribar, aunque sea verbalmente, adónde nunca han estado en forma corpórea. Otros notan que falta mayor empuje y lo gritan sin mesura. Los perfiles que quieren darle en un porvenir no muy lejano, son variopintos.

No es tan complicado entender la paleta de posiciones. Lo concreto es averiguar las auténticas intenciones de cada individuo. Porque el tema no es solo poseer la llave del cofre, sino saber luego cómo se manejará el tesoro.

Suponer que hay mal intencionados dando vueltas en la calesita, es muy tajante. Sin embargo, son fomentistas también los que exponen tal idea. El desafío pasa, pues, por interpretar que sucederá en el ciclo “post Petty”, si es que ella no va por su reelección como líder de la “Fede”.

Dicen algunos que no hay por qué temer un aluvión y conciben una “Federación” de consenso. Con un Presidente surgido de la voluntad de todos, o por lo menos, de una gran mayoría. Hoy, más de 30 instituciones están en condiciones de sufragar.

Y para completar el círculo, un grupo de referentes se lanzó, luego de meditar un tanto, en aras de una ilusión controversial por excelencia: la construcción de un Partido Vecinalista lleno de fomentistas “puros”, no contaminados por la “partidocracia”. Eso narra su tarjeta de presentación.

“Estamos cansados de ser utilizados como punteros políticos y nos hartaron con incumplidas promesas”, reza un luminoso cartel del novel entramado.

No es o no será, un Partido de la “Federación”. Sino un movimiento aglutinador de referentes de los barrios y las localidades que anhelen multiplicar esta semilla polémica.

“Queremos ser la VOZ y no el ECO”. Más claro, echale agua. La pulseada no obstante, se visualiza, divorciando sin pausa. Los defensores a ultranza del nuevo partido, valoran la necesidad de meter un edil que lleve el ritmo candente de los sectores olvidados. Los detractores aman otras alternativas, también serias y para estudiar.

Por Mario Delgado.-