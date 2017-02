Día 2 de Cosquín Rock 2017 por Olavarría Rock

El rock continúa sonando bien fuerte en las sierras de Santa María de Punilla, este domingo se desarrolló la segunda de las tres jornadas del festival con una importante diversidad de géneros musicales. Desde las primeras horas de la tarde se pudo notar un incremento en el número de espectadores, las cifras oficiales hablan de unas 25.000 personas.

El escenario principal tuvo su primera actividad con “Claudio Kleiman & La Banda De Sonido”, alrededor de las 15hs, luego se presentó “La Perra Que Los Parió”, le siguió el turno a la gente de “Cuca” (una de las bandas mexicanas invitadas para la edición 2017) y aproximadamente a las 17hs con un cielo cubierto y amenaza de lluvia subió al escenario “De La Gran Piñata”.

DLGP comenzó su presentación con “INTROSPECTIVO” y continuó con algo más reciente como “DE BAR EN PEOR”. Al finalizar el tema Dario “Pantera” Giuliano se refirió por primera vez al público que en gran número acompañaba: “…Que grande loco, hicieron salir el sol…”. La lista de temas continuó con “LUNAR” y “LOS ASUNTOS DEL MIEDO”.



Mientras esto sucedía en el Escenario Principal, en otro sector del predio, “Rocambole” presentó su reciente libro: “DE REGRESO A OKTUBRE”. Se trata de un homenaje a treinta años del lanzamiento del segundo disco de “Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota”, en esta obra “Rocambole” muestra lo que quedó en el tintero.

La presentación comenzó con un relato del artista plástico: “…Hace unos años en una noche de tormenta terrible, con una enorme tempestad me fijo en el correo y encuentro un sobre proveniente de New York, dentro de él una carta que decía: Mono tenemos que hablar con vos, tenemos una convocatoria secreta por un proyecto secreto para cambiar el mundo desde su forma estética…”, firmaban esa carta los amigos Skay Beilinson y Carmen “Poly” Castro. Según “Rocambole” éste fue el principio de una gran historia conocida por todos.



La presentación contó con un importante marco de público (la carpa quedó chica para el número de asistentes), que llegaron para ver al artista plástico y disfrutaron de la charla, como así también del material audiovisual que complementó la presentación.

En simultaneo, en el escenario del Quilmes Garage, hacía su primer presentación en el festival “Bándalos Chinos”, una banda indie-pop con dos años de trayectoria. “Bandalos Chinos” logró poner a bailar los presentes con “El Verano”, un single del 2016.



Ya cerca de las 17,30hs, con un sol a pleno, miles de personas se empezaron a concentrar en el escenario mayor para escuchar a “Jóvenes Pordioseros”. La banda comenzó su show con “PÁNICO”, tema de su disco homónimo editado en el 2014, para luego apostar a sus clásicos como “NUNCA ME ENSEÑASTE”, “CUANDO ME MUERA”, Y “DESCONTROLADO”. Se pudo escuchar también “LATE”, un adelanto de su próximo CD, que se encuentra en plena etapa de grabación.



Llegando a las 18hs en “Ceremonia Geiser”, otro espacio del gran predio, tuvo lugar la presentación de “Fetzet”, una banda que apuesta al nuevo sonido y que se está ganando un lugar en la escena rockera.



Media hora más tarde llegó el turno de “Panteón Rococó”, una banda mexicana con una gran trayectoria, que desde el escenario principal nos hizo disfrutar del rock, del ska y hasta nos puso a bailar con algunos pasajes de cumbia. En un momento del show, con la intención de rendirle homenaje a SUMO, subió al escenario Germán Daffunchio para hacer el tema “BANDERITAS Y GLOBOS”. Bastó este primer contacto de la banda para ganarse el cariño de la gente que al momento del cierre le pidió que hiciera un par de temas más.

La jornada de ayer tuvo varios momentos emotivos, uno fue el que produjo “Rocambole”, otro el que generó Roberto Pettinato. Con algunos retrasos se presentó “SUMO POR PETTINATO”.

“No es un homenaje, no son covers, no es una imitación, es SUMO X PETTINATO”, así lo definió el mismo Roberto. Nuevamente, al igual que con “Rocambole”, la carpa quedó chica. Su capacidad fue superada por los cientos de admiradores de SUMO. El show fue sumamente emotivo, se pudieron escuchar los clásicos “REGGAE DE PAZ Y AMOR”, “VIEJOS VINAGRES”, “MEJOR NO HABLAR DE CIERTAS COSAS”, “DEBEDE” Y “CRUA CHAN” entre otros. La presentación que regaló el ex SUMO superó las expectativas de muchos.



Una particularidad de éste festival es que Juanse toca durante las tres jornadas, ayer domingo hizo su presentación en “Ceremonia Geiser” que comenzó con “CEREMONIA”, y continuó con los clásicos “EL VAMPIRO”, “SUCIA ESTRELLA” Y “YO QUIERO MI PEDAZO”. Promediando el show el ex RATONES PARANOICOS rindió un homenaje a su amigo Pappo (el sábado se cumplieron doce años de su desaparición física), para este momento contó con la presencia de Ciro Martínez para una exquisita versión de “RUTA 66”.

A medida que avanzaban las horas el predio multiplicaba su público, y ya se percibía que el número de asistentes sería mayor al de la primera jornada. Llegó el momento de “Los Cafres” en el escenario principal que abrió su show con “SE Q´ EL MAR”, y siguió con sus éxitos “DALE!”, “KAOS”, “SERÁ QUE SOS UN ÁNGEL” y “SI EL AMOR SE CAE” entre otros.



Luego de la presentación de los “Los Cafres” en el escenario principal fue el turno de “La Vela Puerca”, que comenzó con un video de apertura que sintetizó estos veinte años de historia musical, casualmente anoche con su presencia en Cosquín dieron por concluida su gira conmemorativa por éste aniversario. En cuanto al show fue un repaso por la mayoría de los discos, tuvo momentos de mucha intensidad como cuando se escucharon “POR LA CIUDAD”, “VUELAN PALOS”, y otros pasajes más tranquilos pero no por eso menos emotivos como por ejemplo cuando sonó “VA A ESCAMPAR” o “MI SEMILLA”.



Mientras tanto en el “Quilmes Garage” hizo su presentación estelar “INDIOS”, con una fuerte presencia de espectadores. Fiel a su estilo “Juani” Vitola, voz de la banda, se destacó por su carisma y la proximidad con el público. En la presentación sonaron “JULLIE”, “MINUTO 0”, “YA PASÓ” y muchos de sus éxitos.



El temático del día de ayer estuvo dedicado al reggae, las bandas que se presentaron fueron: Mamita Peyote, Sol Pereyra, Cuchillazo, Golden Ganga, Blackdali, Todos Tus Muertos, Dancing Mood, Tributo “Negro García López” y Nonpalidece.



Apenas minutos antes de las 23hs “Skay y Los Fakires” subieron al escenario principal ante una verdadera multitud ansiosa por escuchar al corazón de Patricio Rey que se despachó con “ARCANO XIV” como primer tema de una grilla que incluyó “ARRIBA EL TELÓN”, “ODA A LA SIN NOMBRE”, “YA LO SABÉS”, “EL REACTOR SECRETO”, “AVES MIGRATORIAS”.

Del nuevo trabajo “El Engranaje De Cristal” se pudo escuchar: “CHICO BOMBA”, “EL EQUILIBRISTA”, “EGOTRIP” y “QUISIERA LLEVARTE”.



Para los nostálgicos sonaron las perlas ricoteras “EL PIBE DE LOS ASTILLEROS” Y “JIJIJI”. Fue un gran show de “Skay y Los Fakires” que generaron el clima justo para el cierre del escenario principal.

Llego el momento de “Los Fabulosos Cadillacs”, que venían de deslumbrar y ser premiados con la gaviota de plata y oro en el Festival de Viña del Mar 2017 en Chile.

La presentación comenzó a pura energía con “MANUEL SANTILLÁN“EL “LEÓN”,, y continuó con un recorrido por toda su exitosa carrera musical que nos llevó a escuchar: “MI NOVIA SE CAYO EN UN POZO CIEGO”, “EL AGUIJÓN”, “DEMASIADA PRESIÓN”, “EL GENIO DEL DUB”, en la primera parte del recital. Como era de esperarse también sonaron canciones que corresponden a la historia más reciente del grupo como “EL REY DEL SWING”, “EL PROFESOR GALÍNDEZ” y “AVERNO, EL FANTASMA”.

La histórica banda desplegó toda su experiencia en el escenario, donde sus músicos fueron protagonistas de un show que rozó la excelencia. Aún resuenan en las míticas sierras cordobesas los clásicos de uno de los grupos más importantes de la música nacional.



Este lunes se desarrolla la última jornada, en unas horas el equipo de Olavarría Rock entrará al predio para contarte todas las alternativas del cierre de este Cosquín Rock 2017.

Ph. NICO CORTINA.

Fuente: Olavarría Rock