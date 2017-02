“Los sueldos de los médicos del Hospital están mal liquidados: hay una inoperancia total”

now playing

Así lo señaló la Dra. Alejandra Capriata, titular de la Asociación de Profesionales del Hospital. “Es una vergüenza, hay que ser prolijos, estamos en un momento sumamente crítico” dijo responsabilizando a las autoridades Municipales.

En la mañana del viernes y con el pago de sueldo a los Municipales, se supo del malestar de los profesionales por la liquidación de sus sueldos, tras el acuerdo que habían alcanzado oportunamente.

“No percibimos el aumento acordado y hay serias desprolijidades en la liquidación” dijo la flamante titular de la Asociación de Profesionales, Dra. Alejandra Capriata. “Esto es lamentable, el lunes no estaba el decreto firmado por el Intendente Galli” dijo Capriata. “Es una inoperancia total” continuó Capriata confirmando que “los sueldos directamente están mal liquidados. No es que no nos aumentaron nada más, están mal liquidados, hicieron cualquier cosa. Hay sueldos que están totalmente desarmados. Es una vergüenza, hay que ser prolijos, estamos en un momento sumamente crítico”.

El miércoles – primer día hábil de la semana que viene- los Profesionales de la Salud realizarán una Asamblea para determinar las medidas a seguir.