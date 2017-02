Opinión: ¿Qué pasa en la Escuela Técnica 2?

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

Ante la posibilidad de cierre de cursos en la Escuela Técnica 2, la ex Industrial, conversamos con el dirigente de Unión por la Libertad Olavarría (UxLO) Claudio García, quien no entrega aspectos salientes de tal situación educativa preocupante.

“En este caso estamos ante un reclamo social, que tiene un sesgo educativo, porque la ex Industrial, está en problemas”, refiere nuestro entrevistado.

¿Cuál es, puntualmente, el inconveniente? “Ha llegado un comunicado de una Inspectora que no quiero personalizar, porque seguramente, no es una decisión de ella. Por ahí ella está poniendo la firma, pero sería un error personalizarlo, ya que hay detrás un mandato, una directiva ministerial provincial. Y esa disposición señala que: en la parte nocturna, en la especialización Maestro Mayor de Obras, a partir del 2.017, NO VA A HABER MÁS INSCRIPTOS, o sea que esa carrera o tecnicatura, quedaría fuera de nuestra ciudad. Eso genera varias consecuencias: para los docentes por un lado, y para el alumnado por otro. Es una lástima que se pierda una carrera en una ciudad que está creciendo”.

¿Qué sucedería a su vez con los horarios diurnos? “En esa franja se van a recortar SEIS CICLOS. Tienen que ver con especializaciones en Electromecánica, Mecánica y Electricidad. Habrá entonces mano de obra desocupada, y habrá muchos chicos que no obtendrán esa tecnicatura”.

¿Qué sabés de la acción gremial en estos casos puntuales? “Los gremios están al tanto, pero hoy están abocados esencialmente a su solicitud de mejoramiento paritario. Por eso tomo un poco yo la punta de lanza para visibilizar el conflicto”.

¿La motivación para recortar es exclusivamente presupuestaria, o aparece algún otro inciso? “Yo creo que hay un Presupuesto a cumplir para este año, en este caso en el Ministerio de Educación. Tal vez dentro de la oferta educativa prevista para Olavarría, con la cantidad de establecimientos que existen, contando incluso a los nuevos, se tengan que recortar de algunos lugares, algunos puestos o ciclos. No me parece para nada algo acertado recortar”.

¿Ustedes, como dirigentes políticos, planean alguna reunión para intentar mediar en pos de soluciones? “En principio estamos visibilizando y mediatizando, a través de InfoOlavarría en esta ocasión, la temática. Segunda medida, nos juntaremos con la parte docente y seguramente iremos en busca de alumnos, ex alumnos y padres. Tenemos que tratar de que los chicos estudien, no de cerrarles las puertas”.

Entrevista: Mario Delgado.-