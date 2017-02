La camiseta de “Cambiemos” se la pusieron en nuestro reducto, oportunamente, varios exponentes de la política, a saber: la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el PRO. Antes de cerrar el año pasado, se instauró también otro vértice: Unión por la Libertad, espacio guiado por la ministra Patricia Bullrich.

El punto de partida del murmullo, “del revoleo”, que da origen a esta columna, lo traza hoy la decepción de ciertos “radichetas”, ante la tormentosa escasez de interrelación ofrecida por el Gobierno del distrito Olavarría, a la UCR.

La ausencia de funcionarios de primer, segundo o tercer orden, que pertenezcan al centenario partido, ha ido minando la percepción de militantes y referentes que aguardaban naturalmente, otra cosa. Mucho más constructiva…para ellos.

A excepción del experimentado arquitecto don Ernesto Cladera, que se convirtió en varias oportunidades, en un auténtico vocero oficialista dentro del Deliberativo, (soportando sermones de correligionarios) no han sonado apellidos que calcen la “boina blanca”, con un dejo de participación colectiva con sus pares macristas en la tarea de liderar la ciudad.

Si hasta algún entusiasta asistente a reuniones, en el amplio y remozado local de la Vicente López, extraña esos días aciagos de planes y sueños de gloria.

Pero la cúspide se alcanzó, se escaló el Everest y aquí estamos. Con radicales sufriendo y con los de UxLO, sin poder abrir la puerta para ir al ruedo en conjunto. De la CC, nadie sabe nada, por ahora claro, porque es probable que reaparezca, más cerca del tiempo electoral pertinente.

La procesión va por dentro y los émulos de Yrigoyen, pueden tomar distintas sendas. O ya lo están haciendo, sin volver la vista atrás.

El único problema radica, sin embargo, en que aquellos que han abordado el tren denominado “GEN”, con la conducción de la Diputada Margarita Stolbizer, es probable que tropiecen con una piedra de fuste: la puntillosa legisladora, está coqueteando, políticamente hablando, con don Sergio Massa del Frente Renovador, o Frente UNA.

Lo cual podría resultar en una vuelta alrededor de la cinta de Moebius de nunca acabar. Sapo tras sapo y la panza se indigesta. Por otro lado, también se esboza por ahí la posibilidad de una “Operación Retorno” del ex Senador y ex Intendente don José María Eseverri al campus massista.

La hecatombe está de tal manera en ciernes y los radicales “disidentes”, espolean su caballo hacia otra tierra de promisiones. ¿Pero cuál es la adecuada?

Con un partido a nivel nacional y provincial, respaldando la unidad, no quedan demasiados movimientos por hacer. Y menos éstos debieran ser imprecisos.

Mientras aliados, socios y demás amistades, tratan de hallar un trozo de terreno fértil, el Palacio San Martín se predispone a los ejercicios previos.

Al no poder llevar a Cladera como punta de lanza en la boleta de los ediles, la búsqueda se irá dando entre los funcionarios, entre los que concretan cada día, la misión de administrar y gestionar.

Un nombre por aquí, otro más allá y lo práctico es ¿quién conviene? O ¿quién convence hacia afuera?

Algunos datos los irá decantando el devenir de aconteceres. Con la visita del “Indio”, por ejemplo, algunos colaboradores del doctor Ezequiel Galli, se juegan su cabeza. ¿O acaso no han pensado ustedes, mis amigos, que si cometen yerros de peso, la eyección de sus asientos, no será lo más leve que les ocurra?

Si el éxito acompaña, quien te dice que por ahí, no suenen apellidos para “primeriar” la lista local.

Otro rimbombante suceso, que tiene otro cariz desde luego, mas es sumamente atrayente, es la elección de Delegados en las localidades, hecho sustancial a ocurrir el 19 de marzo.

¿No creen que quienes pintaron este cuadro, pese a las controversias y atendibles críticas, van a alcanzar un lindo predicamento social, si las comunidades terminan felices, obvio? Sino, a preparar el diván para el análisis.

Como ven, la casaca de “Cambiemos”, la posee y distribuye para cada cotejo el PRO vernáculo. ¿Continuará siendo de tal manera o habrá variantes?

Por Mario Delgado.-