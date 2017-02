Crónica de la agitada primera reunión del año de la “Federación” del fomentismo

En el coqueto salón de los “Alemanes del Volga”, la Sociedad de Fomento de Colonia Hinojo, fue la anfitriona de la tan ansiada reunión de “Federación”. Con representantes del Centro de Jubilados y del Club Santa Águeda, como invitados y con una gran cantidad de instituciones barriales presentes, se dio curso al encuentro, entre las 20:50 y 22:45 horas de este viernes 17.

Estuvieron también vecinos de algunos barrios que caminan en pos de cristalizar su Junta, caso de los barrios La Araña, El Pickelado y Municipales, que pudieron escuchar y a su vez, esbozar ciertos planteos y requerimientos de sus sectores respectivos.

La noche deparaba sorpresas y anuncios que ya se venían manejando en las horas previas, como por ejemplo, se mencionó en forma directa la marcha sin retorno de un nuevo espacio político, compuesto por gente de las vertientes fomenteriles.

Pero para atenernos a la cronología, observemos que la inicial “bomba” la arrojó muy decidido Jorge Salías, de UOCRA, al expresar sin anestesia: “No es posible que “Federación” esté tres meses sin reunirse”. A esto le respondió “Petty” Mapis, quien comanda la entidad madre, que “la última reunión se hizo el 22 de diciembre de 2.016 y le citó actividades concretadas.

Se abrió otro frente de opinión cuando José Aranze, de Villa Aurora, detalló la variedad de dramas que acucian a su zona, con ausencias hasta hoy, de servicios esenciales. Solicitó apoyo de sus pares para revitalizar una Ordenanza votada en el HCD y aprobada, que atraería beneficios barriales. El Intendente vetó tal cuestión.

En otro orden, el punto crucial de los reductores de velocidad en ciertos sitios, fue expuesto por Salías y el referente de Coronel Dorrego, Gastón Ireguenpagate.

La noche se topó de pronto con una copiosa lluvia y, dentro del salón, la representante del barrio de los Municipales, Marisa Luna, dio pie con su petición a la gran polémica. Ella preguntó si no era factible enviar nota al HCD para volver a insistir con el ítem controversial del aumento al denominado comúnmente “Impuesto a la Piedra”, que pasaría del 3 al 4 % de ser afirmado este proyecto, y que serviría para avanzar en la realización de obras públicas para localidades y barrios.

Se entabló acto seguido, mis amigos, una serie de confrontaciones, protagonizadas por Aranze, su mujer Natalia, José Veyrand de Mariano Moreno y algún otro fomentista que optó por dar su parecer. Hiper politizada cuestión, centró la atención en un cruce que se extendió por prolongados minutos.

Hasta que, bien vale señalar, a raíz de la ola desatada, emergió como por arte de magia, el tópico tan particular: el novel Partido Vecinalista – Fomentista. Con el anexo de la Banca XXI o Abierta, propuesta por el edil aguilera.

Raúl Naviliat y Andrea Coronel, de Sarmiento Norte, se encargaron de exponer argumentos de la acción partidaria ya en danza. Dieron un pantallazo de cómo funcionaría en la praxis ese armado y desde cada ángulo se fueron oyendo voces de aprobación o de discordia, aunque la gran mayoría dispensó una especie de respaldo, incluida la propia Presidente de Federación. No obstante, lo discutible se profundizó también en si tales concejales barriales, en el caso de llegar, deban cobrar sueldo o no. Fabio Pais, de Escuela 6, reafirmó con su voz de trueno que “los concejales no nos representan y van al barrio, tres meses antes de las elecciones”.

En consonancia, Luján Riquelme, de Provincias Argentinas, puso un rictus muy emotivo al graficar un problema inherente al área de salud. Se pobló el recinto de comentarios y hasta se advirtió un deseo de salir a la calle, al encuentro de los dilemas. Mas Veyrand, sostuvo que “Federación no está para eso. No podemos entrar en política partidaria”.

Tomó la palabra Ireguenpagate, quien anticipó la necesidad de “replantear el Estatuto de “Federación” y de la palabra, del concepto “política” dentro de nuestras entidades, porque todos nosotros, hacemos política social”. Jorge Salías a su turno dijo que: “La Banca XXI sea para “Federación” y que cobre. Con ese dinero se podría ir resolviendo la problemática de vecinos de distintos barrios”

“Petty” Mapis, terció diciendo que ella quisiera ver “al fomentismo unido y creciendo”. E instó a los organizadores del novel Partido a “recorrer los barrios”.

Para el cierre, Veyrand manifestó el total aval al Colegio Santa Teresa de Colonia Hinojo, y quedó flotando en el aire, la tensión y los murmullos despertados en la primera reunión del grupo.

Algo intangible se palpa, algo está cambiando y ha llegado tal vez el día de exponer, sin eufemismos, de qué lado está cada quien. En el boxeo se exclama “segundos afuera”; aquí bien se podría gritar: “tibios afuera”.

Por Mario Delgado.-