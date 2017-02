Barrio Pickelado: más de 1200 inscriptos en un día

En el primer día de inscripción para las 120 viviendas del barrio Pickelado ya se anotaron más de 1200 interesados.

Antes de ingresar al formulario de inscripción en la página web oficial www.olavarria.gov.ar se podrán acceder y consultar los requisitos generales, pasos para realizar el trámite y toda la información necesaria.

Es importante recordar que se trata de una preinscripción que permitirá luego acceder al sorteo de los aspirantes para las viviendas del Barrio Pikelado. El envío del formulario no asegura la participación en dicho sorteo, ya que los requisitos deberán serán evaluados por representantes del Instituto de la Vivienda y de la Municipalidad del Partido de Olavarría.

Aquellos que tengan inconvenientes con el formulario y/o declaración jurada podrán presentarse en Casa de Tierras, de lunes a viernes, de 9 a 12 horas, o bien comunicándose telefónicamente al 440442 interno 1903.

Por último, cabe aclarar que si bien el plazo límite es hasta el día 12 de marzo y quienes ya se han registrado pueden hacer el seguimiento del trámite on line y en caso de ser necesario modificar y/o actualizar datos.

Requisitos

Los interesados deberán cumplir con los requisitos generales que se detallan a continuación:

a) Constituir un grupo familiar.

b) Poseer documento de identidad argentino.

c) No ser propietario/s de bienes inmuebles, como tampoco de otros bienes cuyo valor le permita adquirir una vivienda.

d) No haber sido solicitante/s de un inmueble de carácter social o de asistencia crediticia del Estado.

e) Tener capacidad de pago para afrontar las cuotas de la vivienda (trabajar en relación de dependencia, ser monotributista/autónomo con un año de antigüedad y/o contar con planes sociales).

f) El tope máximo de ingresos de los solicitantes no podrá ser superior a tres salarios mínimos vital y móvil ($ 24.180,00 neto); según Boletín Oficial el M.V y M. a la fecha es de $ 8.060,00.

g) Contar con una antigüedad de residencia de 3 años en el Partido de Olavarría.

Declaración Jurada

Para acceder a la carga de la Declaración Jurada de preselección de aspirantes, deberá previamente contar con la siguiente información:

1. Apellido y nombre completo, Nº de documento, fecha de nacimiento, nacionalidad y CUIL, Estado Civil, ingresos mensuales (del solicitante y grupo familiar).

2. Domicilio.

3. Discapacidad (tipo y si cuenta con certificado).

4. Correo electrónico y teléfono.

Una vez completado el formulario deberá guardar y enviar y podrá imprimir una copia para su resguardo de la carga.