Por las vías vecinales: ¿se arma el Partido de los fomentistas?

Dicen no ser un apéndice de “Cambiemos”, ni tampoco un núcleo de algún espacio de la vereda de enfrente, aunque la aclaración es válida: “Venimos como un tren novel, por la vía del fomentismo. No pretendemos ser una piedra en el zapato del Intendente doctor Galli, pero sí mostrar como una fiel radiografía, lo que sucede en los barrios y localidades, muchas veces olvidados”, resalta el promotor del incipiente armado.