En vivo, una mujer se animó a contar que su papá abusó de ella y de su hija

Romina Balaguer se animó a contar su historia. El abuso que sufrió por parte de su padre y la odisea que vivió para que la Justicia la escuchara. Luego de que Romina revelara en TN el horror que vivió durante 18 años, le cedió el lugar a otra integrante de Animate, un grupo de ocho mujeres víctimas de abuso de Olavarría.

Cuando lo que se esperaba es que se refiriera a la importancia de la difusión de estas historias para concientizar a otras víctimas, la mujer se animó a contar su historia por primera vez, a cámara.

“Fui abusada por mi padre desde los 5 hasta los 13, junto con una amiga de mi misma edad. Mi mamá sabía y me trataba de loca. Me casé a los 19, me fui de mi casa y cerré esa etapa. Nunca lo conté”, reveló Micaela Álvarez. Pese al horror que atravesó desde su infancia hasta su pre-adolescencia, la chica siguió frecuentando a sus papás, “intentando perdonar”.

El horror después del horror

Cuando había terminado de contar su historia, Micaela reveló lo peor. La primera vez que trató el tema con su mamá, ella le confesó que se había separado un tiempo de su papá, pero que había vuelto con él y le confesó que lo había visto abusar de su hija, la nieta de cinco años.

“‘Lo vi a tu padre tocando a Agus’. Cuando me lo dijo sentí una culpa muy grande y no entendí por qué lo seguía haciendo. Ella me dijo que como hace 30 años que estaba con él y como no tenía trabajo ni amistades, no se iba a ir de la casa. Qué yo hiciera lo que quisiera”, relató.

Al final de su confesión, Micaela convocó a la marcha que organiza Animate en Olavarría para este viernes 10 de febrero a las 20:30 en esa ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires.

