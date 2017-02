Galli compró un nuevo auto oficial VW Vento y dona la Cherokee

El Intendente Galli recibió personalmente el nuevo auto oficial de la Municipalidad, un flamante Volkswagen Vento GLI, comprado en forma directa a la Concesionaria Hauswagen, la misma que oportunamente vendió la Jeep Cherokee al Municipio.

Galli acompañado del polémico funcionario, Gastón Acosta, recibió la nueva unidad de alta gama que se convertirá en el auto oficial del Intendente. Fue adquirido en una importante suma de dinero y la entrega de un Passat usado propiedad del Municipio.

Lo llamativo de la transacción es que el Municipio no hizo entrega en parte de pago la famosa Jeep Cherokee, comprada a la misma empresa, y se adelantó que la misma se donará a Bomberos Voluntarios. De esta manera, el Municipio se pierde la oportunidad de amortiguar el costo de la nueva adquisición con la entrega de la Jeep, en un contexto complicado para las finanzas Municipales, con atrasos en los pagos a proveedores y falta de insumos en el Hospital Municipal.

“Cualquiera que done una suma importante a alguien lo hace cuando no tiene deudas ni problemas económicos” resumió un dirigente cuando se le consultó respecto de esta situación.

También llamó la atención que la información de la operación fue informada por la Concesionaria y no por la Agencia de Comunicación Municipal.