Convocatoria de “Animate”: “Marchamos para pedir justicia”

Roza lo funesto, lo doloroso y lo traumático. No hay descripción posible para el devenir de la existencia ya bloqueada de las niñas y adolescentes abusadas sexualmente. Y el círculo se enturbia aún más si comprendemos un hecho reiterado y casi sistemático: gran parte de tales aberraciones, se internalizan en el ámbito familiar.

“Animate” es una agrupación que trabaja en pos de visibilizar casos concretos y extender una mano a las víctimas. Este organismo está preparando una nueva marcha para el viernes 10 de febrero, a las 20:30 horas en el Paseo Mendía. La convocatoria la hacen, entre otras componentes de la asociación: Liliana Cuenca, Micaela Álvarez, Romina Cisneros, Yanet Moya y Nadia Vega. Para conocer más datos y para captar de cerca los sucesos, InfoOlavarría conversó en forma exclusiva con Liliana Cuenca, Micaela Álvarez y Romina Cisneros

1.- Liliana Cuenca.-

¿Cómo evalúas, en dos o tres líneas, todo lo que se viene haciendo desde “Animate”? “Venimos trabajando muchísimo. Hay muchas causas sin resolver por eso mismo el viernes estaremos haciendo una marcha”.

¿La marcha tiene que ver con concientizar hechos que están quedando un poco en la nebulosa? “Sí, así es. Hay demasiadas causas que prescribieron. Hay otras causas que están abiertas y no hacen nada. Nosotros precisamos que las eleven a juicio. También hemos pedido la detención de un imputado y todavía estamos esperando esa detención”.

¿En base a que argumento no tienen esa respuesta? “Nosotros nos manejamos con Fiscalía. Ellos ahora volvieron de la Feria Judicial, así que veremos cómo actúan. Porque hasta ahora, insisto, no tenemos respuestas”.

Para la movilización del viernes 10, ¿hacia quienes dirigen la invitación a asistir? “La invitación es para toda la comunidad. Precisamos que por favor la gente nos apoye. No queremos que esto siga siendo tabú. Si alguna persona está pasando por esto, por abusos, que no calle, que denuncie. Nosotros tenemos nuestra página y puede cualquiera que desee, comunicarse con nosotros y le daremos asesoramiento. Vamos directo a Fiscalía y ahí, nos atienden”.

¿Cómo observás el respaldo desde el punto de vista político? “Mirá, el único apoyo que disponemos ahora es el de la señora Florencia Juárez, Directora de Políticas de Género. Lo que hacemos es acompañar a las chicas a Azul, y ella nos da un vale de nafta, con dinero de la Municipalidad. Es la única ayuda con la que contamos. Después estamos totalmente desamparadas: sin abogados y sin psicólogos”.

2.- Micaela Álvarez.-

¿Cuál es tu caso y tu situación actual? “El Grupo “Animate” desde un principio ha sido mi contención. Y me ha acompañado en este proceso. En mi caso particular, somos cuatro chicas las que hemos denunciado a mi papá que abusó de mí desde los cinco a los trece años, junto con tres amigas más. Di a conocer lo que yo pasé, después de veinte años. Porque él abusó de mi hija de cinco años y ahí fue que hablé ante la justicia. A nosotras nos sometieron a pericias psicológicas y psiquiátricas, tuve que revivir todo lo horrible que pasé, por lo menos cuatro o cinco veces. Estuvimos así hasta que él fue imputado por los cuatro casos. Luego, las causas prescribieron.

¿Vos podés dar el nombre de tu papá? “Es Jorge Álvarez, disc jockey y letrista”.

¿Cuál es el motivo para declarar la prescripción de las causas? “Está la Ley Piazza, está el Artículo 62 del Código Penal también, que expresan que por más que hayan transcurrido años, no pierden vigencia lo hechos. Sin embargo, tomaron leyes viejas y quedamos en cero. Lo que sí está en curso, es la causa de mi hija”.

¿Qué dijeron las pericias realizadas a tu hija? “Demostraron que era verdad. Fue incluso a Cámara Gesell. El informe pericial de cuatro hojas es tremendo y a mí me entra la culpa, por eso voy a hacer justicia”.

¿Te protegen a vos las autoridades? “Tengo botón anti pánico y él no se puede acercar”.

3.- Romina Cisneros.-

En tus palabras, ¿cuál es la realidad que hoy te toca vivir? “Mi realidad es muy triste porque viví dieciocho años de abuso sexual, con acceso carnal, por parte de mi propio padre biológico, Antonio Cisneros, desde que era una bebé. Mi madre lo sabía y encubrió la situación. Mi hermanastro también abusaba de mí y nadie hizo nada. Siempre fui maltratada. He vivido una vida en soledad, eso me ha traído un montón de enfermedades físicas y psicológicas. Hoy día, vivo en Barcelona, España y estoy casada. He venido a hacer mi justicia y, por ende, a denunciar a este pederasta, no solo por mí. No podría cargar con la culpa si llegase este hombre a someter a alguna otra niña”.

Esto que vos contás, ¿sucedió acá en Olavarría? “Exacto. Este tipo trabaja en el “Hotel Argentino” y lo defienden y amparan allí. Él abusó de mí ahí mismo, en ese hotel, hasta que yo corté mi relación con él, cuando yo tenía dieciocho años. Mi madre lo apañaba”.

¿Qué opinás de la justicia? “Hemos hablado con la señora Fiscal Susana Alonso. Y no se hace nada. Por eso la marcha, para que haya realmente soluciones. En esta ciudad, hay una epidemia de abusos. Acá falta mucha información; falta concientización de la sociedad y de la propia policía”.

¿Prescribe el dolor? “Nuestro dolor no prescribe nunca. Y lo más angustiante es que estos delitos acaecen dentro del hogar. Por eso hay miedo o vergüenza en hablarlos públicamente. Es una locura que estos abusadores estén libres y nosotras esperando respuestas. Yo no puedo andar libre por la calle, necesito protección ante las amenazas que recibo”.

Entrevistas: Mario Delgado.-

Fotos: Amilcar Adamuchi.-