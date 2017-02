La excusa del “por”

Desde tiempos distantes se mantiene viva la llama de bailar con destreza en el cable de la excusa, quizá por excelencia, utilizada por personas e instituciones, a la hora de justificar al pie de la letra, una acción muy comprometida. O tal vez, en cambio, una omisión imperdonable. Dicha puesta en escena expiatoria, pasa por anteponer al acto la palabrita mágica: “por”.

Con tal antecedente conciliatorio con la conciencia, se arranca en aras de un propósito determinado. El cual puede ser de muerte y destrucción o de vilipendiar a alguien o una causa.

Los ejemplos sobran y solo basta una pequeña recorrida, a vuelo de pájaro, por la historia de la humanidad y de nuestro terruño también.

Lo más sobresaliente de ese entramado “excusable”, consiste en arrastrar tras esa columna de pensamiento, a la mayor cantidad de gente que sea factible, para de tal forma, ir creando una cosmovisión única y potente en relación a un personaje o hecho concreto acaecido en tal o cual sitio.

El gran mandato adjunto de ese proceder, es no abrir ninguna puerta investigativa discordante. No sea cosa que se logre intentar ensayar otra vertiente de consideración. Lo cual podría constituir una auténtica catástrofe ideológica incluso.

Es más fácil y dócil, transmitir un bosquejo y ponerlo en órbita. Generalmente parcializado, claro y en ocasiones, con muy escasas bases argumentales para sostenerse en el devenir de las circunstancias.

Desde Dios, hasta los hombres, son empleadores de estas tácticas, a veces faltas de la más mínima sutileza. El punto de mira del que apunta es directo: evitar cualquier intromisión de almas o ideas en un determinado campo. Y la validez de la excusa, permite y naturaliza todo.

Fíjense ustedes, amigos lectores, lo que expresa uno de los libros más leídos del mundo, la Sagrada Biblia, en 1° de Samuel 15: 2 y 3: “Así ha dicho Jehová de los ejércitos: “Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él; mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos”.

Impactante y categórico. ¿Por qué semejante mandato para con los seguidores de Dios de aquellos lejanos días? Los teólogos han optado por orquestar una respuesta que zafase de las horrendas críticas de una lectura desapasionada y racional: “Por” ser malvados y, como Dios conocía a esa gente y sus pensamientos, y su futuro, decidió que se los “limpiase” para evitar ulteriores llantos y desgracias, dentro del pueblo que comandaba la deidad mencionada.

¿Eran los amalecitas tan porquerías o lo eran para la forma de ver y sentir del Dios de Israel? Jamás lo podremos saber a ciencia cierta.

Lo que está perfectamente dibujado es, no obstante, el recurso utilizado. Y la repetición inferida a través de siglos, sociedades y culturas.

“Por algo será”, se exclamó en la Argentina en una oscura década. Y las cárceles se llenaban de tipos por los que muy pocos bregaban. Total, el imaginario sostenía la muletilla insípida pero hiriente: “Y por algo está dónde está”.

Y así continuamos avanzando, sin imparcialidad y sin calidad de revisión de los aconteceres. Y nos hemos ido topando con crímenes todavía impunes que nadie investigó demasiado, puesto que “el muerto era puto”, o “la mina era prostituta”.

La excusa ofrecida en bandeja de plata y la comunidad llevada de las narices tras la doctrina del “por”.

¿Acaso de Nisman no dijeron sus opositores, al aparecer éste muerto: “Le pasó por mujeriego”? Perdigones arrojados al aire con la intención de desviar el cimbronazo que se avecinaba. ¿O lo enfriaron por la denuncia contra personeros del poder?

Sea como fuese, ¿importa más el “por” o hilvanar los hechos que desencadenaron la tragedia en sí?

Algún día, ojalá, nos empachemos del “por” y exijamos la verdad y comprobemos nosotros mismos las fuentes, despojándonos de los conceptos recibidos.

Por Mario Delgado.-