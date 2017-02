Verónica Hoffman: “El fomentismo es una pasión que uno tiene” 

now playing

La señora Verónica Hoffman integra la Comisión Directiva de la Sociedad de Fomento “Tiro Federal”, ubicada en Necochea 4.834 de nuestra ciudad. Con el propósito de adentrarnos en los sueños y realidades de esta entidad fomenteril, es que conversamos en exclusiva con la mencionada dirigente barrial.

¿Cómo están trabajando ustedes, en este arranque del 2.016? “Gracias a Dios, me parece que este año, va a ser mejor que el anterior. Y estamos con muchísimo más trabajo en lo que respecta a los niños y a las actividades en el salón”.

¿Qué tipos de tareas desarrollan en la institución? “Trabajamos mucho con la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad. Ahora en verano, los estamos llevando a los chicos a la pileta del Bioparque “La Máxima”. Además, arrancamos con clases de Hip Hop, los días miércoles, de 18:30 a 20 horas, con el profesor Gonzalo “Dancer”. Tenemos Batucada los viernes, y nos preparamos para el Corso. La semana que viene comenzará una profesora que dará clases de Tango. Dará su clase a los niños y adultos que quieran aprender a bailar el “dos por cuatro”. Me confirmaron también un grupo de Rap, para los chicos y cuando empiecen las clases, ya tenemos confirmadas clases se Zumba, para adultos y niños, y las clases de Fútbol. Como ves, contamos con variada gama de actividades, por suerte”.

Esto que mostrás es sólido porque representa contener a la niñez y adolescencia. “Sí. Ese es el objetivo. La verdad es esa. Esa es la idea”.

¿Alguna otra perspectiva que se pueda ir abriendo, en este caso para los próximos meses? “Ahora el anhelo más grande es poder terminar el salón y ampliarlo un poco, porque el año anterior ocurrió que no entraban todos los alumnos que iban a los cursos. Así que lo deseamos agrandar, cosa que con poco lo haremos”.

Justamente, ¿este fin de semana, serán anfitriones de un lindo evento? “Exacto. Es una “FLIA”, Feria de Libreros Independientes y Autogestionada, que nos propuso la “Librería Insurgente”. Tendrá mezcla de carnaval, distintos puestos de libros, artesanos y música, con batucadas y grupos de tango y cumbia. Una propuesta variada para que venga todo tipo de público. Se hará el sábado 4 y el domingo 5, desde la hora 18, en nuestra casa: Necochea 4.834. Nosotros pondremos allí una cantina con venta de choripán, hamburguesas, panchos, y tortas que nos donan los vecinos mismos y tendremos nuestro “roperito” a la vista también. Toda la ropa que nos acercan en donación familiares y vecinos, la remodelamos, o arreglamos y la vendemos luego y con eso vamos subsistiendo. Así que esta será una buena ocasión para juntar unos pesos, en aras de culminar el salón de la entidad”.

Teniendo presente la cuestión del dinero que siempre hace falta para avanzar, ¿la Sociedad de Fomento recala en conseguir socios? “No, ese es un objetivo y obligación que tenemos para este 2.017: ir incorporando más socios. De esa forma nos será más fácil el mantenimiento de las actividades, porque ahora dependemos mucho de algún evento o venta que hagamos, pero el tener socios, será aparte como una protección”.

Verónica, ¿cómo es en tu caso personal, ser fomentista? “Yo pienso que es una pasión que uno tiene. Porque trabajo, tengo mis hijos que van a la escuela, mi marido, y aparte la obligación y el compromiso de no poder faltar, de hacer cada cosa sí o sí. Es una pasión que uno siente. Y yo les digo siempre a los que me ayudan que yo voy ahí, a divertirme. Hago lo que hago para ayudar y porque posee un fin social, pero nos divertimos. Principalmente todos los que estamos en la sede, la pasamos bien y tratamos que esa actitud se transmita a los chicos. Cuando me ven llegando al salón, preguntan: “¿Qué vamos a hacer hoy?” y eso te motiva todos los días y cuando hay dificultades o inconvenientes, te permite estar fuerte para seguir adelante”.

Contanos de las necesidades y/o reclamos del barrio. “Últimamente hemos tenido muchas respuestas de parte de la Municipalidad: se hizo el asfalto, se remodelaron las luces, hemos tenido reuniones por inseguridad, que en ese tema siempre hay algo para hacer, pero también hemos recibido respuestas. Tuvimos problemas en la avenida, así que pedimos un semáforo y un reducidor de velocidad. En este barrio no hay necesidades muy grandes. Lo más importante por resolver sería ahora el basural de la calle San Martín hasta el barrio “SCAC”, el cual perjudica a todos los chicos que van a la Escuela Industrial o la Facultad de Sociales. Aparte el tremendo olor nauseabundo que emana para los vecinos en el día a día”.

¿Han hecho un pedido puntual por este drama? “He tenido oportunidad de hablar con gente de la Comuna, y tengo entendido que la Facultad de Sociales ha concretado estudios al respecto. De modo tal que este año, nos abocaremos y agruparemos para solucionar este ítem pendiente”.

¿Cuál es la relación que ustedes mantienen con la entidad madre del fomentismo, con “Federación”? “Con “Federación” hemos tenido discordancias. Hemos sufrido malos entendidos y distintas situaciones. Pero desde que está de Presidente de esa institución Élida “Petty” Saizar, ella se acercó a nosotros, siempre está dispuesta a ayudarnos. Es nuestra idea, entonces, volver cuanto antes a incorporarnos a “Federación”.

Cerramos con una mirada hacia adelante, hacia un par de meses más, ¿qué irá a suceder por allí? “En dos meses estaremos cambiando la Comisión, habrá elecciones. En general habrá una profunda renovación, con mucha gente joven, muy joven, que tal vez como son menores de edad, se sumen los padres. Hay padres que se quieren incorporar al ver la labor desarrollada con sus hijos. No sé si alguien de los que está, querrá continuar, aparte de mí. Pero, sí, por suerte, habrá sangre nueva en la venidera Directiva”.

Entrevista: Mario Delgado.-