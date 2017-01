Julio González: “Lo que pido es regularizar la situación dominial del predio” 

El señor Julio González viene reclamando desde hace ya varios años por lo que él consideró en su momento, una auténtica tramoya delictual en una empresa local, una usina láctea, de la cual formó parte en su génesis. La compañía, la fábrica, en cuestión era “Tamberos Unidos S.R.L.”, con sede en el “Parque Industrial de Olavarría”, (“PIO”). Hete aquí la entrevista exclusiva con González sobre este asunto.

¿Cuándo considerás vos que arrancó el problema en la sociedad citada? “Se originó en una irregularidad que yo encontré cuando recién arrancamos con la fábrica. Hubo una diferencia de plata grande que no estaba registrada en los papeles y de ahí se dieron desavenencias con mis socios. Yo no estaba de acuerdo con la forma en que se llevaba la documentación de la fábrica. Todo lo que se hacía estaba en negro, todo así nomás”.

“Yo presenté un proyecto en la Municipalidad, el cual fue aprobado luego en el Concejo Deliberante para vender leche por el Plan “Más Vida”, por venta directa a la Provincia, de 100 mil litros anuales. El Concejo declaró a la empresa de Interés Municipal, ante la emergencia económica de la Cuenca Lechera. Hoy esa venta significaría $ 20 millones anuales. Y se comercializarían 3.000 litros diarios”.

¿Ustedes en aquél instante, año 2.003, pudieron lograr su objetivo? “No, no se pudo poner en marcha la propuesta por decisión de mis socios. Vino de la Provincia un crédito, destinado a la producción, y con ese monto me pagaron lo que me adeudaban a mí; plata que en realidad tendrían que haber puesto ellos mismos de sus bolsillos.

¿Cuándo concretaron el primer balance de la firma? “En el 2.005 y totalmente fraudulento lo hicieron. Cada balance era peor que el otro. Eran auditados por contadores que hoy no pueden mirar para otro lado. Esos profesionales son los contadores que tienen actualmente inconvenientes en el “Parque Industrial” porque hicieron idénticas maniobras a las que me impusieron a mí”.

¿Por qué aparecieron boletas con el nombre de fantasía “Nuestros Lácteos S.R.L.” con el mismo número para diferentes clientes? “No solamente de “Nuestros Lácteos”; empresa que nunca existió aclaremos bien, hay también de “Tamberos Unidos” en negro. Yo tengo conocimiento de 27.000 facturas en negro con un sello y 73.000 con otro. O sea, más de 100 mil boletas. Hay original, duplicado y triplicado de una misma serie, dadas a varias personas. Esto se presentó todo en la Justicia. El fiscal Martín Pizzolo me rechazó pruebas y cuando sale la elevación a juicio expresa que “duda de la veracidad de las pruebas”. Una locura. La Justicia Ordinaria dictamina lo que tendría que haber hecho la Justicia Federal, porque se trata de una estafa a través de la evasión. Y nunca se investigó además a la Imprenta que hizo los respectivos formularios “truchos”.

Las carátulas de esta causa han ido variando. Hoy por hoy, ¿cuáles son los delitos que se analizan? “Me he presentado en diversas instancias, llegando incluso ante el Juez Casanello, y he denunciado a los contadores porque son parte de esto. “Asociación ilícita” sería la denominación correcta hoy, causa que no es excarcelable”.

¿Quién o quienes te perjudicaron? “A mí me perjudicaron todos los socios. Porque ellos para entrar a la fábrica no pusieron una moneda”.

¿Cuántos socios eran? “Nelson y Horacio Masson, Marcelo y Roberto Lanceta, Orfel Tasso y su hijo que trabajaba en la fábrica y Sebastían Pené. Ninguno puede decir que no sabía lo que se “cocinaba” allí”.

¿Qué sucede en estos días con el emprendimiento? “La empresa está cerrada. En el 2.015 yo tomé posesión ante un escribano. Después de trabajar un mes, me encontré una mañana con que habían soldado las puertas y las cerraduras. Me desestimaron la denuncia porque un policía declaró que allí se ubicaba una vivienda, cuando cualquier individuo sabe que en el “PIO” no hay casas particulares, ni se permite que viva gente. No se entiende la inacción judicial”.

La fábrica quedó abandonada en el 2.008. ¿Vos te retiraste mucho antes, verdad? “Yo a los tres meses de iniciada la actividad, me encontré con que Pené se estaba llevando diez mil pesos. Yo lo encontré. Por eso fue el problema que empezamos a tener ahí”.

Vos has llegado, como citabas, ante el Juez Federal Casanello. ¿Cuál es el puntual reclamo tuyo, hoy? “Yo el 5 de mayo de 2.016 le presenté una nota al señor Intendente Ezequiel Galli, que todavía no ha obtenido contestación. He hablado con los abogados del Municipio. Me dieron una fotocopia de un expediente toda adulterada. Hay cosas que no pueden estar nunca, porque no coinciden las fechas, ni los montos. Fijate que en dicho expediente no está anotado que la fábrica fue declarada de Interés Municipal en su momento. ¿Cómo no va a estar registrado eso? Lo que pido concretamente es regularizar la situación dominial del predio. La fábrica la compré yo, la pagué yo. Poseo todos los recibos de pago y la cuenta bancaria donde acredito que ese lugar es mío. Pido escriturar el terreno a mi nombre. He estado en el Ministerio de la Producción y me garantizan un crédito de $ 3 millones para reabrir el negocio ya. Yo quiero hacer funcionar la fábrica para vender leche de óptima calidad a bajo precio. Por lo menos a cinco pesos por debajo de las que hoy se comercializan”.

Esa adulteración del expediente, de la cual das cuenta, ¿quién la puede haber hecho? “Y mirá, hay gente de la Administración Comunal anterior que sigue. La mujer de Pené está trabajando, casualmente, donde a mí me tienen que regularizar la situación dominial. No logro entender”.

La última consulta, Julio, ¿te sentís acompañado en esta cruzada o luchas en soledad? “He ido al Concejo Deliberante. Todos los ediles saben y ninguno mueve un dedo”.

Entrevista: Mario Delgado.-