Opinión: ¿Fomentistas concejales?

Volvemos al ruedo mediante esta columna con relación a una cuestión que, hoy por hoy, mis lectores apreciados, divide aguas fomenteriles: ¿Podría ser factible allanar los senderos para que algún señor, o señora, fomentista, llegue a convertirse en edil?

Los movimientos telúricos se palpan. Las posiciones se contraponen, exponiéndose en distintos ámbitos y con diferencia sustancial de argumentos.

Son varios los intentos que mantienen ocupados a referentes barriales y a otro tipo de referente también, del espectro sindical, en conseguir seducir con la firme idea y proposición sustancial, de que es imperiosa casi la necesidad de que los fomentistas, ocupen una banca en la Legislatura vernácula.

La punta de lanza de tal proyecto, se afila constantemente. El ítem más globalizado para acarrear agua para este molino de pensamiento, transfiere a las entidades y a la mismísima “Federación” del futuro, un desempeño elocuente, fundando las bases en, justamente, la presencia dirigencial en el espectro Deliberativo.

“No nos sentimos verdaderamente amparados, por eso acompañamos la lógica del concejal barrial”, me confesó un referente que arrancó su mandato cuando el 2.017 nacía. Con entusiasmo desbordante, él y otros pares, creen con creciente convicción, que no sería tan difícil soñar con ese objetivo particular.

Sostienen, desde esa atalaya filosófica e ideológica, que un representante barrial atraería para sí, sería canal de cuanto proyecto ande dando vueltas en el universo fomenteril de todo el distrito olavarriense.

Confluiría entonces en esa figura homogénea la actividad, se centraría en un edil que asumiese desde el comienzo, el rol de “defensor a ultranza de las peticiones urbanas y suburbanas”.

Lógico es suponer, desandando ese camino, que tal persona deberá contar con un marco impactante de consenso entre sus similares. Deberá ser, cuando menos un “fomentador incansable de la unidad”. Caso contrario, no tendría quizá oxígeno en su haber para triunfar en las elecciones. O para ingresar al Concejo. Queda sobreentendido que desde barrios y localidades, instarían a sufragar por tal postulante, sin dudas de ninguna índole. Todo el fomentismo encolumnado detrás de un único oferente.

La victoria transcurriría en todo momento, por el hecho mismo de consagrarse edil. Claro que esto suscita variopintas polémicas, entre ellas, ¿con cuál partido o frente político sería prudente ir? ¿Entrar al redil oficial o a la vertiente de oposición? ¿O, mejor fuese formar filas aparte, en una opción vecinalista?

La bocha gira suave sobre la arena. Y las voces se oyen, estridentes o por lo bajo. Pero se escuchan. Sólo hay que saber captar gestos y sueños. Y ver con los ojos de imparcialidad, puesto que habrá convencidos y habrá también, por qué no, espíritus interesados.

¿Quién está en el presente en condiciones de erigirse como líder de movimiento tan estridente y puntilloso? Las PASO son en agosto…

“Los ejemplos anteriores de fomentistas en el Concejo Deliberante, no han servido de mucho. No fueron provechosos en su periplo, para hacer avanzar al fomentismo”, nos dijo tajante y directo el señor Presidente de la Sociedad de Fomento de España y avenida Sarmiento, mientras compartíamos unos mates.

“Yo soy partidario de la Banca XXI y que se instrumente “ad honorem”, agregó el señor José Veyrand, quien incluso arrojó un misil de largo alcance hacia el horizonte: “¿Qué podría cristalizar en la práctica un solo edil, en un contexto de veinte voluntades? Se dedicaría con sumo esfuerzo a redactar Proyectos de Comunicación que, en el mejor de los días, quizá logre que le aprueben alguno. Pero de allí, a la gloria, hay un trecho insalvable”, concluyó enfático el dirigente.

Las charlas se propagan, no obstante. Y el debate es productivo. Por sí o por no, esa es la disyuntiva. Pero que el río suena, es verdad. Veremos que trae al final de la desembocadura.

Por Mario Delgado.-