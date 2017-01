El muro de Trump

Convulsivas emociones ocasiona observar a través de la televisión o de otros medios, la imponencia de la multitud de obreros y máquinas realizando la construcción tan discutible en la frontera norteamericano – mexicana.

Somos testigos privilegiados, a nuestro pesar, claro, de la materialización demoníaca nada más y nada menos, mis amigos, que de un colosal muro separatista entre ambas naciones, por decisión del Ejecutivo yanqui que encabeza el señor Donald Trump.

Si bien no es el primer escollo divisorio, es innegable que tal barrera en estos tiempos, resulta inviable para cualquier ciudadano común y abierto a nuevas disposiciones.

Hubo quienes no le creyeron a este personaje extraño que llegó al poder del país más poderoso militarmente hablando, del mundo. Pero la vista hoy nos topa a todos, crédulos o no, con semejante locura ascendente.

Lo que se espera terminar pronto, esta muralla impenetrable, tendrá una longitud de 3.142 kilómetros, y circundará a 14 millones de almas, cubriendo la friolera de 56 puestos fronterizos.

El cruce diario por esa zona es de 1 millón de humanos, 300 mil vehículos livianos y 70 mil camiones.

Con un sideral costo que, al parecer, el Presidente del norte, anhela hacer pagar directamente a los mexicanos, cubriendo a las exportaciones de tal país al suyo, de un impuesto del 20 %. Tengamos en mente que las exportaciones de México y Canadá, que llegan a Estados Unidos, no se arancelan hasta aquí, al menos. Ese acuerdo ya lo rompió don Donald.

Las ocurrencias funestas de Trump, descendiente señalemos como detallecito anecdótico, de un antepasado proxeneta, no se limitan a tan solo este monumento al nacionalismo a ultranza.

Ha sabido criticar a mansalva al periodismo, entre otras diatribas verborrágicas usuales del rubio, catalogándolo sin pelos en la lengua de “deshonesto”. Esto lo afirmó en las oficinas de la CIA. Semanas atrás, había insinuado un odio atroz por los espías.

Se aguardan horas inciertas y la probabilidad inflacionaria está ahí, acechante en la nación del águila. Espada “damocliana” impensada para millones de yanquis, habituados a otras tendencias.

Ante semejante panorama, apenas esbozado aquí en limitados trazos, tenemos que ser conscientes de algo fundamental, amigos lectores: Trump no es un marciano recién llegadito de su hábitat distante; es un yanqui que fue votado por 62 millones de congéneres suyos.

Tal aceptación impregna la página de datos interesantes y chocantes a la vez: lo sufragaron los que jamás se “tragaron el sapo” de un Primer Mandatario de raza negra, como Barak Obama, y que no iban a “bancarse” a una mujer en el principal sillón presidencial de la tierra. Y menos aún si esa dama es la mujer de Bill Clinton.

Lo catapultaron también los obreros industriales del sur, despedidos a montones por el avance de la globalización y la injerencia de la tecnología extranjera.

Lo votó por otro lado, la clase alta y la comunidad cristiana en gran medida.

Tenemos por estos días a un Estados Unidos desbordado, fuera de juego en el contexto universal. El terrorismo avanzó ostensiblemente y la popularidad yanqui, ha descendido en cada rincón del planeta. Esto no es casual; fue hecho intencionadamente por la Administración Obama que orbitó desde sus comienzos, en bajar el perfil norteamericano.

Y hubo quienes no se adaptaron a tal impronta. Y la oportunidad se brindó en bandeja de volver a otra cosa con Donald.

Ahora, para cerrar estas líneas, ¿no advierten ustedes, acaso como hojas calcadas, actitudes de este señor y mohines de un Gobierno anterior sureño?

La soberbia está a pedir de boca. Acá lo sufrimos durante el kirchnerismo y cristinismo. El ataque sistemático a la profesión de periodista que instala Trump, consiste en un elemento visibilizado por estos pagos por años.

El rodearse de adulones a sueldo, es otra característica archi conocida por nosotros los argentinos.

Y su idea creciente de aislarse del resto, vaya si la padecimos con fuerza huracanada. Un cuadro muy patético y comparativo que nos tendrá que poner en alerta, sin dudas.

Crucial enseñanza del destino de los pueblos. Un país emergente con un idéntico proceso, en muchas áreas, al del país más avanzado. ¡Toma para vos!

Por Mario Delgado.-