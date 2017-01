Carlos Coscia: “Este es un sufragio apartidario, independiente, histórico”

now playing

A partir de este lunes 23, y tal como se lee en nota aparte, se abre el registro para aquellas personas que quieran postularse como Delegados en las respectivas localidades. Para ampliar detalles sobre el asunto, conversamos en exclusiva con el señor Director de Delegaciones Municipales, Carlos Coscia.

¿Qué datos podés aportar con relación a la futura compulsa? “La expectativa es mucha. Trabajamos gran número de personas de diversas áreas para llegar a término con todo. Quiero subrayar el apoyo del personal y de funcionarios que nos han posibilitado esta consigna inédita. Y, justamente desde este lunes, a partir de las 7:30 horas, los interesados podrán dirigirse a la oficina de Delegaciones, ubicada en Rivadavia y San Martín, para inscribirse y retirar el instructivo para poder participar el 19 de marzo en esta elección histórica. Se está cumpliendo la promesa de campaña del Intendente doctor Ezequiel Galli de elegir por consulta popular a los Delegados de las localidades del Municipio de Olavarría”.

¿Tenés a mano, Carlos, dos o tres requisitos fundamentales para los futuros candidatos? “Los requisitos son: ser mayor de 21 años de edad; tener como mínimo cinco años de residencia demostrable en la localidad; figurar en el padrón electoral de su localidad; presentar fotocopia de DNI; presentar un certificado de antecedentes penales, que ese trámite se hará en la oficina de Licencias de Conducir; contar con libre deuda de Tasas Municipales y llenar una planilla con el 8 % de avales de vecinos de la localidad que respalden la postulación”.

¿Qué padrón utilizarán? “Se va a usar el padrón electoral oficial de 2.015 y el AVAL ES ÚNICO E IRREPETIBLE. Si éste vecino te avala a vos como candidato, no puede avalar a otro oferente”, resaltó Coscia.

¿Habrá una fecha tope para la revisión de los candidatos que se postulen? “Los instructivos se podrán retirar desde este lunes, como decíamos al principio, y hasta el 8 de febrero tendrán tiempo. Una vez que consigan los avales, tendrán que hacer una presentación ante mesa de entradas de la Municipalidad, donde hay una carta de pretensión, dónde tal candidato le pide al Jefe Comunal, ser oferente de tal o cual localidad. Iniciado ese expediente, va a seguir el trámite por las distintas dependencias del Municipio”.

¿La presentación debe ser individual, es decir, la persona no irá en representación de ningún partido político o frente, ni tampoco de instituciones comunales? “Este es un sufragio NO VINCULANTE, apartidario, independiente. Este es el espíritu de esta elección: que sea el vecino común y corriente, eso sí, muy comprometido con lo social, que a su vez va a contar con el respaldo de los vecinos del lugar para poder participar. Está totalmente prohibido que sea apadrinado por alguna fuerza política, club de barrio o Juntas Vecinales. Sí puede participar un Presidente de un club o de una Junta, pero SOLAMENTE COMO VECINO COMÚN. Una entidad, club o partido político, no podrá figurar en un aviso publicitario promocionando a un candidato”.

El acto comicial en cada localidad, ¿dónde se estaría dando? “Bueno, como es una elección no obligatoria, y no es carga pública, no se han de emplear escuelas. La elección por lo tanto se llevará adelante en la SEDE DE LAS DELEGACIONES el domingo 19 de marzo, de 10 a 16 horas. Obviamente, los candidatos tendrán sus fiscales, y habrá autoridades de mesa. Se implementará el SISTEMA DE BOLETA ÚNICA. El candidato figurará con una fotografía y sus datos y el votante va a marcar con una cruz al postulante de su preferencia”.

¿La idea es que quien resultare ganador en cada localidad, asuma en un día único, o se va a ir dando en distintas fechas su asunción? “Ni bien se tenga el resultado final, el Intendente decidirá la fecha, pero será en un tiempo muy corto”.

¿Qué podés mencionar de dos localidades que también en su momento, habían requerido una elección. Me refiero a Colonia Hinojo y Colonia San Miguel? “En esta prueba, porque es el inicio de esto, trabajamos en las siete Delegaciones municipales que están perfectamente constituidas, con sede, infraestructura, maquinarias, personal y demás. Esto no impide que tanto el vecino de Colonia Hinojo, o de Colonia Nievas, que pertenece al padrón electoral de Hinojo, participe como candidato para la localidad hinojense, o el mismo vecino de San Miguel, participe por Sierras Bayas. Esto va a ser gradual y progresivo”.

El personal municipal y los funcionarios, ¿pueden candidatearse? “Sí, tanto el agente municipal como cualquier funcionario. Deberá solicitar licencia, eso sí, quien sea funcionario público”.

En definitiva, ¿Cuál es el rol del Intendente en este acontecimiento tan particular? “Una vez que se realice esta consulta popular, el Jefe Comunal será quien va a ungir al ganador y automáticamente esa persona pasa a ser funcionario del Ejecutivo”.

¿Cuánto durará la gestión? “Durarán dos años los Delegados, con la posibilidad de una reelección por dos años más”.

¿Cómo debiera ser el financiamiento de la campaña? ¿Habrá dinero de las arcas municipales puesto en promocionar tal acto? “Cada candidato hace su propia campaña que ha de comenzar el 1° de marzo, hasta el 15 a las 0 hora. La campaña entonces es propia de cada uno, con su peculio la tiene que financiar. Desde que el postulante sale en busca de sus avales, ya forma parte del período de campaña en la práctica. Esto está muy bueno: que no haya padrinazgos, porque suele suceder que algunos vecinos, se muestren reacios a firmar o acompañar. Esto es auténticamente independiente”.

Entrevista: Mario Delgado.-