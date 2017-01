Reunión vecinal de este viernes: dame luz

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

Tardecita veraniega a pleno la de este viernes 20, donde el rey sol, extiende sus alas implacables. En el Servicio Territorial Municipal 1, de Avenida Alberdi y Fassina, se llevó a cabo, desafiando la temperatura ardua, tal cual lo anunciado por este portal, un encuentro propiciado en principio por la Directiva de la Junta Vecinal “30 de Abril” del barrio de la Escuela 6, entidad comandada por el señor Fabio Pais.

También se había hecho extensiva la invitación para personas de sectores aledaños, a saber: barrio “4 de Octubre” y “Trabajadores”. Se hicieron presentes también vecinos y directivos de “Sarmiento Norte”, encabezados por el Presidente Raúl Naviliat. Por parte de la Municipalidad, estuvo la Directora de Coordinación con Entidades, Laura Sequeira.

El eje temático de la conjunción vecinal, estuvo dado en plantear ante los referentes de “Coopelectric”: Roberto Miotti, Oscar Angeletti, Pedro Reyes, José Morán y José Maceo, diversas inquietudes que versaban tanto sobre el alumbrado público, como con situaciones puntuales del ámbito de la energía eléctrica, como del servicio de agua potable.

La reunión comenzó a las 19:20 y se prolongó hasta las 20 horas en un marco de cordialidad, donde cada asistente fue oído por los “coopeléctricos” que iban tomando debida nota.

Gracias a una planilla actualizada y confeccionada con antelación por Fabio Pais, hecho que fue resaltado varias ocasiones, se armó una grilla de lugares específicos donde falta alumbrado público o han sido rotos los “focos”. En tal situación, los dirigentes cooperativistas mencionaron que en breve se pondrá en movimiento una cuadrilla para reparar las luces necesarias.

De hecho, hubo varios vecinos que presentaron su pedido formal, pero ya habían sido incluidos en la lista prolijamente confeccionada por el Presidente vecinal.

Luego, el tópico atrayente de la tarifa social, salió a relucir, mientras el calor invadía impertinente la amplia sala, y lo expuso una señora que dijo tener una pensión como sostén económico y un par de hijos con capacidades diferentes.

Se la invitó a ir el lunes mismo a la sede céntrica de “Coopelectric” para observar de cerca su caso y darle curso.

Ante una consulta, explicaron los miembros del Consejo de Administración que toda luz adicional que se desee colocar, posee un costo por cuenta y orden del o de los frentistas. Se puede abonar ese importe en cuotas.

No pasó por alto en la exposición de pedidos, la problemática del agua. Hete aquí que la señora Marta Acuña, Presidente de la Junta Vecinal de “Trabajadores”, puso énfasis en un viejo anhelo: obtener la extensión de red para una cuadra que ha quedado sin el beneficio potable en sus dominios.

“Los reclamos pertinentes, ya han sido hechos”, dijo Angeletti, “en una reunión que tuvimos con “Petty” Saizar” (Saizar es la máxima dirigente de la “Federación” fomentista). Estalló la polémica, puesto que Acuña se sintió tocada y exclamó entonces: “¿Cómo, mis reclamos no son atendidos y los de ella, sí?”. Trataron de subrayar los cooperativistas que la obra está en manos de la Comuna y que “Petty” había recalcado ante ellos, un petitorio anterior de la propia Junta que encabeza Acuña.

Para el cierre, un señor trajo a colación un problema de una gran facturación eléctrica en su hogar, ya expuesto en el 2.014, y con un convenio que no pagó más. Se comprometieron a reencausar ese punto en particular y quedó en claro que ese excesivo monto que le vino en esa oportunidad, fue cosa de una sola boleta. El tema, todavía no cuenta con una explicación lógica, pero irán en pos de cancelar la deuda.

Muy conforme con la presencia de los concurrentes, Pais se manifestó agradecido y sostuvo ante InfoOlavarría, que: “Este tipo de reuniones son altamente positivas, porque la gente puede hablar cara a cara sus dudas y dramas, sin filtros, directamente con los cooperativistas”.

En cuanto a la lista famosa, afirmó orgulloso: “Me costó un gran esfuerzo ir viendo cada cuadra, cada poste de luz, cada farola. Pero quedó todo anotado y con nombre de calle y número de vivienda. Ahora será cosa de aguardar respuestas a la mayor brevedad posible”, sintetizó el fomentista, extendiéndonos un refrescante vaso de agua.

Por Mario Delgado.-