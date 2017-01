Marcelo Delaude: “En Olavarría, hay un vacío importante en todo lo que es reglamentación patrimonial”

En su hábitat de trabajo matinal, rodeado de volúmenes de cientos de disciplinas, recostado contra un montón de enciclopedias, Marcelo Delaude, componente de la Comisión del “PATRIMONIO HISTÓRICO DE OLAVARRÍA”, accede a una entrevista con InfoOlavarría para analizar las actividades de la asociación en este primer mes del año.

En principio, quisiéramos conocer algunos aspectos de un documento elevado por ustedes al Municipio. “Estuvimos trabajando durante un par de meses a fondo con el grupo e hicimos ciertas conclusiones que confluyeron en un documento que, efectivamente, se presentó por mesa de entradas en el “Palacio San Martín”. Eso ocurrió el 16 de diciembre de 2016. Aún no hemos tenido respuesta, ya que nos han tocado las fiestas y los recesos. Así que esperemos tener novedades prontamente”.

¿Esencialmente qué es lo que requieren, como puntos fundamentales, en ese escrito? “Hemos notado que en Olavarría hay un vacío importante en todo lo que es reglamentación, en todo lo que es defensa del patrimonio histórico, tanto edilicio como de bienes tangibles y de no tangibles, aún más todavía. Si bien en la cuestión edilicia, alguna cosa muy escueta hay, pero evidentemente mucho no se ha respetado con las cosas que hemos visto en el local del ex “Banco de la Edificadora”, o en el del ex “Banco de Olavarría”, o en la propiedad de la familia Domínguez, en el dominio de la ex “Escuela Media” que fue vendida a “Casa Tía”, donde hoy está “Carrefour”. Y bueno, podríamos seguir enumerando una serie de sitios vulnerados”.

¿También han recalado en ser incluidos dentro del organigrama Municipal? “Sí, es uno de los principales ítems del mensaje. Ya sea nuestra Comisión o una nueva que designe el propio Ejecutivo, pero que se avoque a desarrollar tareas para la defensa del patrimonio histórico local, de bienes tangibles y no tangibles, y también de la parte urbanística, paisajística y turística de la ciudad. En ese punto, podríamos entrar en un terreno donde habría en primer término, que definir sí a la Comuna y a la sociedad de Olavarría, le interesa realizar la formación sobre pilares históricos, sobre vivencias propias de la comunidad y sobre puntos identificatorios, de modo tal que, podamos elegir una sociedad con un antecedente histórico, o si se desea una sociedad sin ningún tipo de antecedentes y que “viva el libre albedrío”.

¿Tenemos registro o censos previos y en tal caso, Marcelo, ustedes propiciarían un pronto censo? “En los años ‘89 – ’90, el grupo llamado “Patrimonio Arquitectónico Olavarría” (PAO), conformado por cinco arquitectos, entre ellos Mario Arabito y Oscar Luna, estuvieron trabajando en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales, con José Luis Vecchi como diseñador y demás colaboradores, hicieron relevamiento de unos cuantos edificios, con su correspondiente ficha identificatoria, (se los puede ver en nuestra página web de patrimonio histórico) desde la ubicación física, con los criterios de construcción, ubicándolos dentro de las escuelas vanguardistas o clásicas. A ese bosquejo habría que actualizarlo, e incorporarlo en una base de datos y culminar en algún momento con un libro que les quedó inconcluso a estos señores del “PAO”.

Tomando ese esquema, ¿podemos sintetizar que no ha existido un respeto por determinados sitios patrimoniales históricos? “Exacto. Recordemos el mal ejemplo de la ex “Escuela Media”, con aquella gran planta que había en su frente, con su espacioso patio interior. Tengo entendido que los fondos de esa venta se utilizaron para adquirir el hoy “Palacio Belgrano”. Pero, bueno, se podrían haber empleado otros medios, y no destruir esa construcción. El asunto es, como te decía recién, tomar una postura y observar desde ahí, si se va a defender el patrimonio histórico y lo identificatorio, o si no se va a adoptar ningún tipo de recaudo, con lo cual, un día nos podemos enfrentar a que el “Palacio San Martín” se convierta en tres torres cúbicas, modernas y ascendentes”.

¿Ustedes, como Comisión, necesitarían un lugar físico, una oficina, donde funcionar, y en consonancia te consulto si precisarían una cierta subvención económica, por lo menos los primeros meses? “Eso también está escrito en el documento. Es muy necesario contar con un espacio físico donde funcionar. Respecto de los costos también. Hoy nos manejamos a pulmón, con los formadores de la Comisión, y gente que colabora. En cuanto a nuestro funcionamiento actual, nos reunimos los segundos miércoles de cada mes, en la “Biblioteca 1° de Mayo”, de 19:30 a 21:30 horas. A partir de las 20:30 horas, se suman personas interesadas por cuestiones patrimoniales”.

La última, Marcelo. Ustedes, hace un tiempito atrás, estaban muy ocupados y preocupados a su vez, por la cúpula del ex edificio del “Banco Columbia” o “Edificadora”, de Rivadavia y Dorrego. ¿Qué hay de nuevo sobre eso? “Respecto de ese edificio, yo he tenido un par de reuniones con funcionarios municipales de distintas áreas de incumbencia, y según me han comentado, aunque no nos han manifestado nada por escrito todavía, esto estaría dentro del plan de obra de restauración, tanto de la cúpula en sí, como de las tejuelas faltantes, del reloj que estaba sobre la cúpula, el cual volvería a marcar la hora, como también la parte de los frisos que filtraban humedad. Lo que no tengo datos es que acaece con los escudos faltantes sobre calle Rivadavia, pues estaban arreglando los de calle Dorrego, porque los laureles se hallaban derruidos”.

Entrevista: Mario Delgado.-

Foto: Amilcar Adamuchi.-