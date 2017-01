Pastor Gustavo Ortega: “¿Por qué no probar con Dios?”

A escasas horas de la concreción de un evento religioso y social de singulares características en nuestra ciudad, denominado “Olavarría te bendecimos”, que se llevará a cabo este domingo 8, desde las 20 horas en Belgrano y Avenida Brown, en pleno corazón del Parque Mitre, el pastor Gustavo Ortega, gestor de tal encuentro, dialogó en exclusiva sobre el asunto con este portal.

Ortega forma parte del “Consejo Pastoral de Iglesias Evangélicas” locales y pertenece al “Centro Mundial de Avivamiento”. Su templo se ubica en Avenida Del Valle 1.080.

Pastor, ¿Cómo se organiza su congregación?

“Nuestra sede central de “Avivamiento” está en Bogotá, Colombia. De ahí se derivan varias iglesias en distintas partes del mundo. Hay sedes en varios lugares de Estados Unidos y para el lado del Cono Sur, estamos nosotros como responsables de todo lo que es: Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia. Nuestra casa central está aquí en Olavarría. En Buenos Aires y en Corrientes, tenemos también dos iglesias”.

Contanos acerca de “Olavarría te bendecimos”

“Es nuestra primera experiencia con este proyecto. Aunque en septiembre del 2.010 hicimos un gran encuentro, donde vino mi autoridad, el pastor Gustavo Rodríguez de Colombia. Eso lo concretamos en Estudiantes. Pero en un espacio abierto, este es nuestro debut con un evento que en Colombia se hace cada año en el mes de diciembre. La idea es bendecir el año, bendecir la ciudad”.

“Ante una sociedad que muchas veces pierde esperanzas o se frustra, y algunas vidas se desordenan, y se esfuman los buenos planes, la propuesta es pedir a Dios bendición para Olavarría. Yo soy nacido aquí, mi esposa y mis cuatro hijos también y amo a esta ciudad con todo mi corazón, y la quiero ver salir adelante, como seguro lo anhelan los lectores. La proposición es pedir a Dios por este año que comienza”, expuso Ortega.

¿Cuál es el programa previsto para un acontecimiento espiritual de tal magnitud?

“Es una reunión donde habrá música, reflexiones y una prédica bíblica sobre la realidad que experimenta el hombre cuando se aleja de su Creador. Se aleja sin querer, nos vamos alejando. Yo mismo viví una experiencia muy fuerte con mi primer hijo, al cual doy fe que el Señor lo sanó cuando yo me acerqué a una pequeña iglesia a rogar por él, que se moría de un virus desconocido. Hoy mi hijo ya se recibió de pastor con 23 años.

¿Por qué no potenciar entonces la fe a toda una localidad? ¿Por qué no creer que si vamos cientos o miles de familias rogándole a Dios, Él no actuará en favor nuestro?”

¿Por qué motivos estarán orando?

“Queremos entregar una hoja a cada familia, donde puedan escribir sus peticiones allí y luego, al finalizar la reunión, hacer una oración por los vecinos de Olavarría, por las autoridades de turno, por la paz, por los jóvenes, por los ancianos, por las familias, porque la gente tenga trabajo”.

¿Está abierta la puerta para personas de cualquier religión, o incluso para quien se confiese ateo?

“Está apuntado a todo tipo de gente; hasta para aquél que dice: “Yo no creo nada”. ¿Pero por qué no probar? Sí hay personas que son capaces de irse a Cuba o endeudarse en búsqueda de la sanidad, ¿por qué no probar con Dios? La única condición es acercarse al Señor, esperando que Él haga algo. No habrá costo alguno, no se cobrará nada ni se solicitará dinero en ningún momento. Es totalmente gratis”, recalcó el pastor.

Entrevista: Mario Delgado.-