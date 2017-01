¿Otra baja en el gabinete de Galli?

Hoy juraron los secretarios del Intendente Galli, tras el fallido organigrama del inicio de gestión con dos supersecretarías. El acto de jura tuvo lugar en el Salón Rivadavia y sirvió como relanzamiento de una alicaída gestión, golpeada en los últimos meses por los problemas en el Hospital y con las finanzas.

La ceremonia incluyó las fotos de rigor y las palabras del Jefe comunal, ya metido de lleno en las elecciones legislativas de este año.

Pero nada se dijo de lo que sería una nueva baja en el Gabinete Municipal. Los rumores y trascendidos están en la calle desde el lunes pero desde el Municipio no han confirmado ni desmentido.

Se trataría de la salida del comisario inspector Daniel Borra, que venía desempeñándose como un subsecretario de Seguridad a la sombra, dado que no podía ser designado formalmente como funcionario y estaba con un contrato de locación por sus servicios.

Justamente ese contrato no se habría renovado en enero y Borra ya no pertenecería al gabinete de gestión de Galli.

Un año borrado

“Lo tomo como un desafío”. Esa, sin dudas, es la palabra. No sólo sirve para dar cuenta de la dimensión de la misión que le fue encargada, sino también de la forma en la que tiene pensada encararla. El comisario inspector Daniel Borra será el subsecretario de Seguridad durante la gestión de Cambiemos al frente del Ejecutivo local. Así encabezaba el diario El Popular una entrevista con Daniel Borra publicada el 22 de noviembre. La designación lo toma al cierre de su carrera en la Policía Bonaerense, donde presta servicio desde hace ya más de 30 años, seguía la nota del matutino local.

Pero en marzo de 2016, InfoOlavarría publicó los problemas en la designación de Borra como funcionario y dejaba al descubierto cuál era la verdadera situación de revista del Policía. Como el café, en la administración del Intendente Ezequiel Galli algunas designaciones están dejando huellas. Es el caso del “nombramiento” del Comisario Daniel Borra, quien desde los inicios de la gestión ha sido nombrado – por gacetilla municipal y encuentros con vecinos – como Subsecretario de Seguridad del Municipio del Partido Olavarría.

Sin embargo en los Boletines Oficiales de los Meses de diciembre y enero (únicos publicados de la gestión Galli) no aparece designación del Comisario de la Policía de la Provincia en ningún cargo oficial, aunque si es cierto que Borra ha tenido un altísimo perfil en los primeros cien días de gestión del Intendente Galli.

Reuniones con vecinos, declaraciones públicas, concurrencia al Consejo Municipal de Seguridad, entre otras.

Infoolavarria accedió de manera informal a fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires desde donde se informó: “Daniel Borra cuenta con un expediente en marcha, que deberá convertirse en Resolución Ministerial para luego pasar a retiro de la fuerza” y agregaron “luego de la reforma realizada por el Ministro Ritondo, puede que ascensos y retiros salgan de manera conjunta. Lo cierto es que hoy el Comisario Daniel Borra es Policía en actividad”. Ser Policía en actividad es un impedimento legal para cumplir funciones Ejecutivas dentro del Poder Ejecutivo Municipal.

Otras voces dentro del Palacio San Martín confirmaron a este medio que Daniel Borra estaría “viendo cosas que no le gustan” dentro de la administración lo que también habría significado cierto perfil más bajo que el dado oportunamente por el Intendente Galli.

Entonces ¿Cuál es la función de Borra dentro del Municipio?, tal lo dicho y de acuerdo al marco normativo del Municipio del Partido Olavarría Borra no está designado en ningún cargo al menos hasta el mes de Enero (ultima publicación de decretos); sin embargo en declaraciones periodísticas realizadas en las últimas horas, tras la marcha exigiendo seguridad en Sierra Chica, distintos medios de comunicación de la ciudad informaron que Daniel Borra reviste el cargo de “asesor de la Subsecretaría de Seguridad”, cargo que de igual manera requeriría de un decreto de nombramiento, excepto el Policía este realizando tareas “Ad-Honorem” y de modo altruista.

En las formas, y por decreto del mes de diciembre publicado en el mes de enero, la Subsecretaría de Seguridad está en manos de Eduardo Simón. De hecho han circulado distintas documentaciones públicas que llevan la rubrica y el sello de este funcionario ostentando el cargo. ¿Y Borra? De manera paralela, gacetillas municipales, discursos del Intendente, y de otros funcionarios nombraban a Borra como quien encabezaba la Subsecretaria de Seguridad que en las formas reemplazó a la Agencia de Protección Ciudadana de la gestión del Intendente José Eseverri.