Multas de hasta 36 mil pesos para quienes arrojen basura en la vía pública

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

El Juzgado de Faltas informó que se encuentran en trámite una serie de expedientes por arrojar basura en la vía pública. Las multas van desde 7.200 a 36.000 pesos según las circunstancias del caso particular. Desde la Dirección de Acción y Control Urbano se intensificarán los controles.

La Municipalidad del Partido de Olavarría, a través del Juzgado de Faltas, informó que se aplican severas multas por arrojar basura en la vía pública en el marco de la Ordenanza 195/84.

Cabe recordar que dicha normativa determina como infracción arrojar o depositar basura, animales muertos en calles, terrenos o lugares no autorizados o destinados a tal fin, sacar los residuos domiciliarios en días y horarios no habilitados, tener basura depositada, estiércol o material en descomposición dentro de la propiedad, tener baldíos en mal estado de higiene, pastizales, etc.

En este sentido, desde el Juzgado de Faltas a cargo de la Dra. María Celia Alem, se indicó que las multas van desde los 7.233 pesos hasta la suma de 36.169,70 pesos, según las circunstancias del caso particular.

Asimismo se comunicó que se intensificarán los controles por parte de personal de la Dirección de Acción y Control Urbano respecto a este tipo de conductas prohibidas que se encuentran tipificadas como faltas.