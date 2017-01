Cumplieron las bodas de oro: vuelven las serenatas

Los preparativos habían sido hechos por familiares y amigos, en las horas previas, por una idea original de María Heinrich. La motivación era amplia. Una pareja muy querida, muy servicial, muy vivaz, llegaba nada menos que a sus bodas de oro. Se trata de Manuel Ángel “Manolo” Martín y Noemí Edith “Mima” Leira. Acontecimiento proverbial, pues cincuenta años de casados, es toda una vida juntos, sembrando afectos por doquier.

María Heinrich, precisamente, una amiga de la familia, hizo el contacto con un gran músico: don Obdulio Castañares, que se prendió a la idea con rapidez. ¿Y cuál era la propuesta, mis amigos? Que los homenajeados se les cantase una serenata en su domicilio, como se estilaba en otros tiempos.

Luego hubo que orquestar toda una línea de “complicidades” y silencios, ya que la sorpresa debía ser mayúscula.

Un par de días antes del festejo de fin de año, arribaron parientes de la ciudad de las diagonales. Todo se iba armando, para las 0 horas del 31, momento “cúlmine” de la celebración festiva de la unión matrimonial encomiable. Se casaron un 31 de diciembre de 1.966.

Más de treinta personas se hallaban reunidas en Merlo 3846, compartiendo la cena entre risas y anécdotas. Y vibraba un pequeño nerviosismo entre quienes conocían lo que vendría. Es que no podía fallar ningún detalle. Y la pareja no tenía que salir a la calle aún.

Pero los minutos son inexorables y la hora llegó, puntual. Con la excusa ya convenida entre los organizadores, de sacarse fotos con los allí reunidos, hicieron salir a los “tortolitos” a la vereda. “Yo quería seguir comiendo”, diría después don Manuel, pero tuvo que salir nomás.

Entonces estalló la emoción, cuando Obdulio y Ramiro Veeciano, iniciaron con maestría los primeros acordes de aquél bolero que bailó la pareja y que sirvió de telón de fondo de la formal declaración de amor de Manual A “Mima”, a mediados de la década del ‘60. La canción que los identifica es: “Aquellos ojos verdes”, con letra de: Adolfo Utrera y Nilo Menéndez y música de: Ernesto Lecuona.

La sorpresa buscada, se consiguió con creces. Ella, no disimuló para nada las lágrimas espontáneas que brotaron cual río de amor intenso y perdurable. Él, todo un caballero, tragó saliva y atinó a repetir varias veces, con entrecortada voz: “No me lo esperaba para nada. ¡Qué linda sorpresa”.

Y las bromas y el “piquito” pedido por hijos y nietos, y otras canciones más que volaban al aire desde las guitarras mágicas de los serenateros. Y una estupenda interpretación de “El pájaro campana”, que hizo brotar aplausos, cuando Obdulio tocaba la 2viola” con un encendedor, poblando el ambiente de ricos sonidos. Y la algarabía de todos, inclusive de vecinos que, ya alertados de la cosa, se arrimaron a la vereda festiva.

La serenata volvió y cumplió su misión romántica.

“Ahora es un modernismo distinto. Para llegar a esto es un aguante mutuo”, dicen casi a coro los protagonistas del aniversario, hablando con este medio.

“Mima”, nos narra cómo fue que empezó todo, hace medio siglo atrás. “Él era amigo de mi hermano mayor, e iba siempre a casa. En esa época se usaban los bailes familiares y ellos, los familiares de mi marido, tenían una casa y allí nos juntábamos todos. Y un día bailando ese bolero, “Aquellos ojos verdes”, se me declaró”.

Manuel, bromea al respecto, sagaz: “Ya no me acuerdo de eso. (Risas) Estábamos bailando y le dije si quería andar de novio. Yo me tenía que ir a San Jorge en moto a llevar a una amiga, así que le pedí que, cuando volviese, me diera una contestación”.

“Eran bailes que se hacían a la tarde. Íbamos con una hermana mayor de él, y esa hermana se quedaba en todo momento en el baile”, nos comenta “Mima”.

La pareja formó una familia con “cuatro hijos y nueve nietos”. “Todos los días tenés algo nuevo y maravilloso”, expresa la señora, con relación al matrimonio. “Somos de juntarnos mucho para fiestas y cumpleaños. La familia Martín es de unirse y yo me hice a mi esposo y a ellos, aprendí a ser “familiera”.

María Heinrich, promotora del evento, refleja su sentimiento, señalando: “Es una emoción muy grande. Poder volver a esos tiempos y percibir con gusto que la gente mayor, tendrá tantos recuerdos cuando escucha esta música, es reconfortante. Es una familia muy querida para mí porque hace dos años que viven cobijando a mi hijo, en los momentos en que yo tengo que trabajar. Nos hemos tomado un cariño muy especial y entonces se me ocurrió, para agasajarlos el tema de darles serenatas. Y le comenté a Obdulio y desde la fiesta “Un Aplauso al Asador” que lo veníamos armando a esto con entusiasmo. Y ha sido un éxito, hasta los chicos muy jovencitos, oyeron en perfecto silencio la música a capela, y la gente mayor la disfrutó y habrá que continuar con esta modalidad, volver a las serenatas”, nos confió María visiblemente tocada por la varita de la emoción.

Por Mario Delgado.-