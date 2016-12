Alicia Almada: “Estamos navegando en aguas bastante inciertas”

Es la secretaria general del gremio de los docentes privados, de SADOP. Es la referente regional con suma actividad. Es Alicia Almada y en su sede de 9 de Julio 2788, fue entrevistada por nuestro portal.

¿Cuál es el balance que podés hacer del ciclo que cierra? “Tendríamos que evaluarlo en dos aspectos. Por un lado, todo lo concerniente a la lucha de SADOP en el marco del Frente Gremial Docente. La larga lucha en principio por las paritarias, la conquista de un 34,6 % de aumento que se dio en tres tramos, y en definitiva terminamos un 10 % por debajo del índice de inflación. Pedimos, hicimos marchas, en función de que se reabran las negociaciones paritarias, pero no lo conseguimos. La Gobernadora decidió bajarnos la persiana, ante lo que hubiera sido un paliativo para el bolsillo de los docentes. Avizoramos entonces un comienzo de 2.017 muy conflictivo, ya se habla de un 18 % para el venidero año, con lo cual recuperaríamos un 10 %, por lo que tendríamos sólo un 8 % de incremento. Además, estamos preocupados porque no visualizamos bien cuál es el proyecto de educación de este Gobierno. Ya no se está implementando el “Programa Nacional de Formación Permanente”, que se convirtió en “Formación Situada” pero le quita protagonismo al docente. Transitamos la lamentable Jornada del “Aprender 2.016”, donde vinieron pruebas ya elaboradas, que no sabemos bien a qué apuntan. Estamos navegando en aguas bastante inciertas”.

De todas formas, vos reconocés que los docentes han salido a reclamar en público. ¿Este es un gran paso, pese a que no se han conseguido los objetivos de fondo? “¡Claro! Nosotros tenemos que mirar esto como un proceso que se ha venido dando. En los últimos cuatro o cinco años, se ha notado un salto cuántico. Nuestro gremio abarca todo el centro de la Provincia de Buenos Aires, y advertimos un mayor compromiso del docente privado, desde la consulta cotidiana, para averiguar por sus derechos. Sin embargo, todavía nos falta ganar la calle”.

Más allá de lo salarial, Alicia, ¿qué cosas quedan como cuentas pendientes? “Nosotros poseemos una especificidad de reclamos que son propios, que nos diferencias de las escuelas públicas. Yo creo que la democratización de las instituciones es el gran objetivo. Para que el educador sea escuchado, para que los contratos de convivencia se apliquen, por la elección de autoridades para los equipos de gestión, insistir con todas las cuestiones relacionadas con los centros de estudiantes. Hay que democratizar los ámbitos escolares. Que se respeten sin problemas los derechos en cuanto a licencias. Todavía existen prácticas de aprietes que debieran extinguirse”.

¿Cómo es dar clases, desde la óptica de la infraestructura? “Es muy heterogénea la realidad: contamos con establecimientos muy modernos y confortables y tenemos a su vez, escuelas que van quedando con cierta caducidad en algunos aspectos. El principal drama es el abarrotamiento de alumnos que afecta las condiciones de aprendizaje y la salud del docente. Faltan equipos en los grupos de orientación escolar. Lo estructural no es apremiante, mas sí las condiciones en que se trabaja, ya que sigue faltando personal subvencionado por el Estado, y faltan también subsidios para muchos cursos que han quedado sin el correspondiente monto de dinero”.

¿Qué opinión te merece la educación actual, desde lo académico? “La educación es pública en la Argentina. Disponemos de materias curriculares y programáticas, que enriquecen a los alumnos, en nuestro espacio. Pero hemos bajado en los contenidos; no son los mismos contenidos del Siglo pasado. Falta formación en cuanto a las cuestiones tecnológicas. Pero no hemos de descuidar la enseñanza tradicional. O sea, nos encontramos frente a un desafío permanente. La política educativa debiera ser independiente del poder de turno y por favor, no dejar al docente solo frente a sus alumnos”.

¿Cómo observás la proposición gubernamental de municipalizar las escuelas? “El riesgo esencial de ese proyecto es la atomización educativa, me da miedo el riesgo de que tal cosa ocurra. Pero el Estado sin dudas tiene que estar presente, otorgando los recursos materiales como humanos para trabajar en condiciones dignas. Si viene del sector nacional, mejor. Si viene del núcleo provincial, bienvenido. Desde el sector municipal, tengo temor de la atomización como te explicaba”.

Lo último. ¿Empiezan o no las clases el 6 de marzo? ¿Sos optimista? “Como están dadas las condiciones ahora, no soy optimista. Veo una posición muy rígida del otro lado. El Presupuesto del 2.016 se sub ejecutó. Del próximo ya se entiende que habrá un recorte real de $ 16.500 millones. Ese dinero son escuelas que no se abren, sueldos que no se abonan y cargos que no se cubren. Nosotros vamos a defender el salario del docente”.

Entrevista: Mario Delgado.-

Crédito foto: Amilcar Adamuchi.-