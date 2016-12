Aprueban suba de Tasas Municipales

El debate se extendió durante dos horas. Comenzó la serie de exposiciones el concejal Einar Iguerategui. Dijo que se le debe dar mayores recursos al Ejecutivo, pero entendiendo que recibirán mayores fondos coparticipables.

“Hemos llegado a un acuerdo de mayoría.Desde el 2013 que este cuerpo no aporbaba un aumento de Tasas”, recordó el edil.

“Este espacio no comparte la matriz tributaria con la que planea recaudar el intendente Galli.”, fue otro de los conceptos.

Aprobamos un presupuesto por 900 y se recibieron 1150 millones, reveló el edil, y pidió explicaciones al intendente Galli acerca de qué hizo con el dinero.

La municipalidad de Olavarría no tiene problemas de recursos, tiene problemas de administración, consideró el concejal.

Nosostros criticamos el organigrama pero lo acompañamos, dijo el concejal mientras manifestaba que hay muchos gastos en concepto de funcionarios.

“No estamos en contra de la mejora de las condiciones de los trabajadores, pero acá se ve que no se midió”.

Recordó que fue el intendente quien celebró la derogación de la Tasa al Combustible, por eso, afirmó que no quieren desfinanciar, sino tampoco estarían aprobando el aumento que aprobarán hoy.

Con este aumento el municipio recibirá arriba de 55 millones de pesos más para gastos corrientes, sostuvo Iguerategui.

Denunció que el gobierno subestimó ingresos para tenér más dinero disponible y adlenató que el presupuesto 2017 está sub estimado también, ya que se contará con unos 1600 millones de pesos, debido, entre otras cosas, al aumento de la coparticipación.

Iguerategui consideró que fue Macri quien desfinanció a Galli a través de las medidas económicas.

Se preguntó si el intendente podrá administrar correctamente los fondos que le van a exceder, incluso por la estimación de la inflación.

A pedido de Araneo se aprobó la incorporación de la Tasa Social.

Araneo sostuvo que gracias al trabajo de su bloque se pudo eximir de la tasa OMIC a las empresas que registren un reclamo por primera vez.

En la Tasa de Servicios Urbanos, quedará exmido por un año los inmuebles que tengan titulares que cumplan con los beneficios de la TIS, señaló.

La idea es que quien no pueda pagarla, no lo haga.

Desmintió que el proyecto sea del bloque eseverrista, ya que trabajaron varios bloques.

Araneo denunció aprietes y presiones, pese a eso, pidió a los de Cambiemos que dejen de ver la cara de Helios y José Eseverri por todos lados y les recordó que hicieron un partido, ganaron las elecciones. Pidió que se pongan a gobernar.

Emilio Vitale, de UNA, fue el que justificó el cambio del cobro de la tasa por valuación fiscal a parcela.

Distinguió que los impuestos se abonan por bases imponibles, mientras que en las tasas hay una contraprestación.

Vitale explicó que hay un incremento del 71% en lo que se había presupuestado y lo efectivamente recibido en concepto de Fondo Educativo.

Recordó que en el 2009, cuando se cambió el modo de cobro, la concejal Liliana Schwindt estuvo en contra. En aquel momento justificó que se confunde la contraprestaión con la cuestión impositiva.

Respecto a las críiticas de Álvarez, señaló que la justicia tributaria se da con el incremento de la tasa de seguridad e higiene.

Vitale también recordó que este año desde la provincia se había convocado a los municipios para realizar el revalúo fiscal.

Calificó como injusta y distorsiva la confusión entre Tasa e Impuesto.

Reiteró conceptos vertidos en la sesón preparatoria acerca del esfuerzo que ya está haciendo el vecino en torno a cuestiones tarifarias.

Vitale también denunció escraches, pero afirmó que no los va a correr del eje.

Se preguntó si es desfinanciar acompañar inciativas como el organigrama, la firma de un convenio provincial y finalmente el incremento de tasas.

Pidió que el Ejecutivo se plantee si realmente son el cambio, porque ellos rechazan las políticas que rechazan desde hace años.

En ese momento integrantes del Sindicato de Trabajadores Municipales pasaron la “barra” y repartieron panfletos a los concejales y mayores contribuyentes.

El presidente del concejo, Eduardo Rodríguez, pidió que salgan de ese lugar, mientras Iguerategui recordaba a los gritos que los vecinos no pueden pasar la barra cuando se está en sesión.

En eso también se escucharon gritos desde el fondo, mientras los concejales de la Oposición dejaban los volantes que les habían entregado en las bancas de Cambiemos.

Saúl Bajamón prosiguió con el uso de la palabra y se refirió a las mineras y el campo.

“Yo creo que los que más tienen, son los que mas tienen que pagar” dijo para diferenciarse de Vitale.

De todas maneras reconoció que el sistema está desvirtuado por el incremento del minimo no imponible, ya que gran parte de los vecinos abona lo mismo.

Cladera pidió perdón si los concejales se han sentido agraviados, y recordó que cuando ellos lo fueron nadie se solidarizó.

Pidió que dejemos de tratarnos con violencia.

Cladera sostuvo que la política se está tornando parecida a Intratables.

El edil de Cambiemos analizó el aumento que el intendente pidió en junio. “En ese momento era una cosa, ahora es otra, tras la inflación del 40%”.

En un año con alta inflación el gobierno municipal trabajó sin aumentar las tasas, que fue lo único que no se incrementó, Añadió. Consideró que es muy dificil, pero se hizo.

Ironizó con que este gobierno tan de “derecha gravó al campo al 100%”. Reconoció que el Nación se desgravó, pero justificó esta desgravación en que hubo más ingresos para el pais y aumentó la frontera sembrada.

A nivel local, señaló que 8 mil contribuyentes deberán pagar lo mismo o menos tras el aumento, argumentó.

Volvió a ironizar con la admintración de derecha, diciendo que se ha tratado de atender a la periferia y ha gravado a las zonas donde supuestamente tiene su sustento político.

Agregó que los gravámenes de Olavarría se actualizan en su mayoría, solos.

Reconoció que es cierto que se haya derogado la Tasa al Combustible y la posibilidad de aumento de tasas por parte del intendente y no se arrepiente.

De todas maneras dijo que el gobierno anterior dispuso de los fondos y esta administración, no. “Siempre hay problemas de recursos”, dijo el concejal.

Nuestro bloque aceptó porque estudio la propuesta de OPV, y arribamos a un consenso. Pudimos establecer zonas que no eran las del Ejecutivo. La más importante, consideró Cladera, es la divisón de microcentro que tienen todos los servicios, toda la semana.

“Hoy estamos votan una reforma posible, que le va a dar fondos al gobierno, pero no son los mismos que en junio”.

Consideró que sería desastrozo que los municipios cobren impuestos. Repasó que la provincia realiza revalúos cada 10 años, “cosa que había comenzado el gobernador Scioli, intentó hacer Vidal, y luego suspendió”. En Olavarría hubo polémica, dijo el edil.

La concejal Cides propuso la incorporación al tratamiento del incremento del impuesto a la piedra, que salió rechazada con los votos de OpV, RC y UNA y el voto doble del presidente del Concejo.

La concejal Capuano pidió que se respeten las libertades de los concejales de votar por sus convicciones y respondiendo a sus votantes. Recordó que el bloque siempre ha sido reticente al incremento de tasas.

Capuano dijo que el municipio está en crisis, no por no garantizar obras, sino por la crisis del sistema de salud pública. Esa fue la justificación de Capuano para decir que acompañará el aumento.

Pero dijo que no se puede dejar de prestar salud en una zona porque no se pueda garantizar la seguridad, en referencia a lo que sucedio en el barrio Ituzaingó y 104.

Afirmó que seguirán insistiendo con el incremento de la alícuota del impuesto a la piedra, aunque se lamentó que el ambiente no sea el de la aprobación original.

Para culminar la concejal sostuvo que faltan tres años de gestión y se preguntó como serán los tres años siguientes de gestión, si se seguirán implementando aprietes.

Para ella, además, el sector del campo no tendrá una tasa lo suficientemente actualizada.

El concejal Aguilera recordó el contexto de tratamiento del presupuesto 2016 y las promesas de campaña del intendente Galli.

Nos encontramos con un Intendente al que no lo alcanzan los recursos y en lugar de disminuir las tasas como había prometido, las quiere aumentar.

Relacionó esto con lo hecho por los gobiernos provincial y nacional. En este conexto afirmó que no se puede seguir cargando a las clases medias y bajas.

Dijo que no es válida la comparación con Tandil porque no tiene impuesto a la piedra.

“El problema no es la ausencia de los recursos, el problema es la administración”. Se preguntó como puede ser que en la campaña decían que sobraban 60 millones de pesos y ahora dicen que falta.

“Es un chamuyo que aumentan los servicios y le pega al municipio, ya que eso está presupuestado”.

Repasó varios ítems coparticipables que vieron multiplicados sus envíos a la municipalidad de Olavarría, segín el RAFAM.

EL hospital contó con 8 millones de pesos menos durante el año, que deberían haber ido a las unidades de las localidades, pero tampoco éstas anduvieron bien.

Entendemos que hay otros sectores que pueden aportar más. Rechazaremos los aumentos de TSU, pero aprobaremos el resto, dijo Aguilera.

El concejal Gregorini, pidió modificar en caso que la aplicación de valuación fiscal , rechazada por mayoría. por la positiva RP y Cambiemos.

El concejal Latorre dijo estar de acuerdo en las ponencias sociales y socioeconómicas.

De todas maneras Latorre le respondió al “concejal 21” que los acusa de miopía política. Descartó que él esté pegado a Calera Avellaneda y Loma Negra. Dijo que es el primero en pedir que las cementeras se hagan cargo de los 10 obreros muertos por contaminación.

Prometió que si son gobierno en el 2019 pedirán cinco puntos en las retenciones mineras, en línea con lo que dice Sergio Massa.

Afirmó que ldeben pagar el pasivo ambiental que vienen ocasionando, pero también denunció un mal funcionamiento de la Coparticipación. Se preguntó donde va ahora el dinero del fondo educativo que en la época de Eseverri iba a cultura y ellos lo criticaban.

“No sé que le pasa al gobierno con las localidades serranas”.

Iguerategui justificó el por qué insistirán con el artículo 1. Recordó una nota que dio el subsecretario Acosta, en donde le parecía bien la vuelta al cobro por contraprestación.

El concejal Aramburu pidió que aclaren la votación de la moción del impuesto a la piedra, que fue aprobado con el voto doble de la presidencia por mayoría simple.

Afirmó que darle el aumento del impuesto a la piedra sería darle recursos al municipio y no sobrecargar en otros la búsqueda de recursos.

Solicitó que se analice la posibilidad de automatizar la actualización de algunas tasas.

El proyecto, tras eso, se votó a viva voz en general, obteniendo 36 votos positivos y la negativa de los bloques de Aguilera y Bajamón y sus mayores contribuyentes.

El artículo 1, de la forma de cobrabilidad, fue votado de forma afirmativa por OpV, RC, UNA y FpV PJ.