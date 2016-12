Andrea y Raúl Naviliat: “Si logramos unir los barrios, va a ser mucho más fácil”

Son los iniciadores de un Grupo Social que vio la luz en 2012. Son los artífices de la propuesta incesante de recorrer barrios y concretar ayudas a chicos y grandes. Son la cara visible de “Sumando Sonrisas”. En esta nota, intentan reseñar este año de acciones y qué los mueve a estar junto a la gente.

¿Podemos iniciar esta entrevista con un pequeño balance de lo que ha sido 2016? Raúl: “El período fue atareado. Se hicieron muchos eventos. El Grupo como que va mutando a medida que van pasando los años, porque nosotros comenzamos con una modalidad de trabajo, junto a los chicos, haciendo actividades solo para ellos, para tratar de sacarlos de la calle y después se fueron agregando otras cosas. Este año estamos terminando con unas colectas, ya ayudando también al núcleo familiar. Van surgiendo cosas interesantes y la familia se integra ahora, se va acercando a la asociación”.

En cuanto a vos, Andrea, ¿seguramente tenés un trato de mujer a mujer, con las mamás que tienen necesidades y que, a veces incluso, son jefas de hogar? “Estamos siempre en el seno de la familia. Terminamos teniendo una amistad, la gente nos considera parte de la familia. Y para nosotros eso es gratificante porque nos permite charlar con todos, de todo tema y de igual a igual”.

Ustedes habitualmente concretan eventos juntamente a las entidades barriales, léase Juntas Vecinales o Sociedades de Fomento. ¿Esto surgió espontáneamente o fue algo charlado previamente? Raúl: “En realidad todos los días aprendemos algo nuevo. El tema de trabajar con las instituciones de los barrios, se da porque son ellos los que poseen la llegada directa al vecino. Hemos logrado que de una Junta Vecinal, vengan a hacer una tarea con nosotros a otro barrio. Esto genera unidad, solidaridad, entre Juntas Vecinales y barrios. Es importante, no tiene que haber rivalidad. Si logramos unir los barrios en distintas fiestas o eventos, va a ser mucho más fácil para cada entidad, porque nos podemos ayudar mutuamente”.

¿Cómo hace “Sumando Sonrisas” para avanzar, desde lo económico? Andrea: “La verdad que cuesta muchísimo porque disponemos de pocos medios. Nos ayudan los comercios ante cada actividad. En la página Facebook pedimos donaciones de ropa y hacemos la posterior entrega. Este año iniciamos la colecta de alimentos. La primera fue con el “Banco de Alimentos” de Tandil. Se juntó una tonelada de alimentos. Luego estuvimos presentes en otra colecta, esta vez con “Red Solidaria”. Lo económico cuesta, pero seguimos adelante, y a veces recibimos donaciones de determinadas cosas de personas que desean colaborar”.

¿Cuál es la relación de su organización con el Municipio? Raúl: “El trato es bueno. Aunque no hemos ido a pedir en demasía. Hubo cosas que nos superaron y recurrimos a Desarrollo Social. Nos atendió la señora Mariela Gómez. El apoyo que tuvimos de esa funcionaria fue espectacular. Asistió a un hombre que, por su diabetes, había sido operado, le habían amputado una pierna”.

En este mar de actividades, ¿no ha habido alguna pálida, algún contratiempo, este año? (Se produce un silencio por unos segundos. Se miran entre ellos y, de seguro, deciden no mencionar algo que los ha disgustado, pero que no quieren transmitir). Andrea: “No, la verdad que no recuerdo pálidas. Lo que sí tratamos es de ser coherentes en lo que hacemos. Sentimos que crecimos, faltan muchas cosas aún. Ocurre en ciertas ocasiones que queremos resolver el problema o la situación ya, y sabemos que no podemos. Mas a la larga se conquista el objetivo. Estamos afianzados, con gente en el Grupo que tiene una solidaridad terrible. Los chicos que cantan, siempre están dispuestos y presentes”.

¿Alguna cuestión puntual que tengan en agenda para el 2.017? Raúl: “La idea es continuar trabajando fuerte por este camino. En cada barrio los chicos vienen y te dan un beso. Vamos en la semana a visitar familias, no solamente esperando un evento para ver a los vecinos. Así que lo que añoramos para el próximo año es seguir y lógicamente quisiéramos hacer más aún”.

Dejamos para el final la consulta sentimental, podríamos decir. ¿Cómo es estar dentro de un Grupo de estas características? Andrea: “Son sentimientos encontrados. Hay situaciones que te superan, pero tenés que ser valiente y no mirar atrás. Internamente este “don” solidario te impulsa y vas traspasando instancias difíciles desde lo emocional. Además, hay personas que no precisan nada de lo material, sino necesitan ser escuchadas, o compartir con ellas un mate y a través de eso, logras resolverles un problema afectivo. Cada actitud, forma parte de este combo que es la labor en favor del otro”.

Entrevista: Mario Delgado.-

Crédito foto: Amilcar Adamuchi.-