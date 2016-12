Entregaron viviendas a ocho familias

Este martes el intendente Ezequiel Galli junto al titular del Instituto Vivienda de la provincia de Buenos Aires Evert Van Tooren participaron de la entrega de ocho viviendas en el Partido de Olavarría y anunciaron la construcción de 21 viviendas en el barrio Educadores.

En primer lugar se hizo entrega de las últimas viviendas del barrio Químico de Sierras Bayas, donde recibieron las llaves de sus viviendas María del Carmen Lora (Casa Nº 19) y Elsa Duca y Miguel Angel Sposino (Casa Nº 20) tras una larga espera.

“Desde el momento que me avisaron estoy muy contenta, con nervios, hace mucho tiempo que venimos luchando por nuestra casa, en mi caso hace 19 años y hoy estamos acá con esta emoción tan grande que no sé cómo explicar”, expresó Carmen. Al mismo tiempo agregó que actualmente “vivo momentáneamente en Sierras Bayas en la casa de mi mamá. Tengo 40 mudanzas encima. Yo quería venirme”.

Elsa, vecina del barrio Químico, con emoción dijo que en su caso “van a cumplirse 14 años que espero este momento. Estoy viviendo en Loma Negra. Mi hijo vive frente a mi casa, así que es muy lindo, vamos a hacernos compañía. Hice seis mudanzas en 18 años, espero sea la última”, manifestó.

Por su parte, el intendente Galli -en el acto de Sierras Bayas- dijo que “como siempre es una alegría recibirte Evert (Van Tooren). Hoy nos toca entregar ocho viviendas, con lo cual habremos entregado treinta viviendas en este año, obras que estaban paradas y se pudieron reiniciar y algunas que se continuaron”.

Sobre la proyección para el año 2017, Galli se refirió a la situación de los barrios Pikelado y UOCRA. “Nos comprometimos a terminar todos los trámites burocráticos para reiniciar las obras del barrio Pikelado y se está pagando el anticipo esta semana, en la primera semana de enero estaremos firmando para que también se pague el anticipo y se empiecen la obras en barrio UOCRA”, precisó.

“Entregar viviendas es lo más lindo que tiene la política. Estoy muy contento, de acá nos vamos a Sierra Chica a entregar una vivienda que se había incendiado y el Instituto reconstruyó. Después nos vamos al barrio Educadores donde entregaremos 5 llaves de viviendas y firmaremos un convenio por 21 viviendas más, una nueva etapa de obra de un barrio que sigue creciendo. Están entregando cinco casas por mes, lo que significa que cinco familias olavarrienses por mes logran tener un techo”, destacó Galli.

El titular del Instituto de la Vivienda Evert Van Tooren, resaltó que “estamos trabajando muy bien, somos prudentes con lo que decimos y con lo que hacemos, no vamos a prometer algo que no vamos a cumplir y pagar a término. Porque si no nos unimos a las empresas no terminamos las viviendas por eso tenemos que ir con la verdad, el barrio Pikelado es una de las metas que el Intendente se puso y esta semana ya sale el pago y en enero está empezando la obra”.

Van Tooren adelantó que “tenemos 39 viviendas del barrio UOCRA, 12 del Pikelado y en el 2017 está el compromiso con los vecinos de Olavarría de nuevas tierras para seguir construyendo”.

Tras la entrega de viviendas en Sierras Bayas, los funcionarios se trasladaron hacia la localidad de Sierra Chica, para hacer la entrega de las llaves de la vivienda de Ángel Roberto Rutt que fue reconstruida tras sufrir un incendio con pérdidas totales.

Finalmente se hizo entrega de cinco viviendas en el barrio Educadores a Karina Torrisi (Casa Nº 75), María Laura Risueño y Luis Martín Sarate (Casa Nº 76), Pamela Lemma (Casa Nº 77), Julián Etchegaray (Casa Nº 78) y Carlos Agustín Etchebehere (Casa Nº 79) donde compartieron la alegría y la emoción junto a las familias al recibir las llaves.

Posteriormente se realizó la firma de convenio para la construcción de 21 viviendas en el barrio Educadores, entre la Municipalidad del Partido de Olavarría, el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y Asociación Civil Barrio Educadores.