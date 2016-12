Albalía Benito: “Si no hay acuerdo paritario, las clases no comenzarán”

En Rivadavia 4.533 están las oficinas de UDOCBA, (Unión Docentes de la Provincia de Buenos Aires) y allí conversamos en la calurosa tarde, con quien comanda la nave sindical, la señora Albalía Benito, de distintas cuestiones que hacen al ámbito educativo, repasando un tanto también algunos aspectos salientes que nos deja como legado el año que ya se retira.

¿Cuáles serían las dos o tres temáticas más rescatables para ustedes? “Para nosotros, a nivel local, terminamos un ciclo lectivo feliz. Porque hemos crecido en número de afiliados y tendremos sede propia en 2.017. Nos van a encontrar en Lamadrid entre Dorrego y Belgrano, y van a ser nuestras primeras elecciones. Además, vamos a pasar a ser Seccional, así que estamos trabajando en todo eso, súper agradecidos a los docentes que confiaron en UDOCBA y en nuestra propuesta”, subraya exultante la dirigente.

¿Ustedes arrancaron con las actividades allá por 2.012? “Sí, fue un esfuerzo que comenzamos de cero. Nuestro gremio no era muy conocido, era nuevo en realidad, y en nuestra ciudad, los que más sobresalían eran los del Frente Gremial. Nosotros trajimos una propuesta totalmente diferente, superadora, con unas ganas de trabajar que ha hecho que los docentes se acerquen y en solo cinco años, pasemos a ser Seccional. Hemos hecho un laburo en equipo, donde todos poseen voz y voto, y siempre vamos con la verdad, por eso han confiado en nosotros, tanto en los Secretarios, como en los Delegados, ante la discusión paritaria”.

Justamente me acuerdo que lo salarial era una de las principales banderas que enarbolaba UDOCBA al aparecer en nuestra ciudad. Siguen en la misma tónica, ¿por qué sucede así, Albalía? “Se han realizado acuerdos nefastos en estos años en lo concerniente con las paritarias docentes. El tema salarial en sí, nunca se tuvo en cuenta. El sueldo en básico (en blanco) es un punto primordial del Estatuto. Todos los ítems que se arreglaban, eran por fuera del básico, o sea sueldo en negro. El jubilado no ve incrementado su sueldo con estos aumentos ya que no figura en el básico. No ha habido una paritaria abierta, donde todos los docentes puedan llegar a escuchar lo que ahí se trata. Ante este panorama, un solo sueldo no le alcanza para vivir a un maestro. El mismo sistema hace que muchos docentes, estén con licencia por enfermedades y estres”.

En este marco, ¿cómo sufren otros ingredientes conexos de la materia educativa, como las aulas en pésimas condiciones, baños sin funcionar, y el alto nivel de violencia que trasunta también en las escuelas? “Hoy en día, el que estudia docencia es por vocación. En muchos establecimientos, los insumos que ves en el salón, SE LOS PROVEE EL PROPIO DOCENTE CON SU SUELDO. O, en ocasiones muy contadas, “Cooperadora” asiste con algunos elementos comprados o arreglados por los papás. El Consejo Escolar por su parte cuenta con recursos mínimos. En cuanto a violencia, UDOCBA fue quien habló por vez inicial de violencia en las escuelas en Olavarría. Ahora ya vemos agresiones más fuertes. No sé si más en cantidad, pero sí con mayor grado de violencia. Los jerárquicos generalmente no acompañaban a los docentes. Hoy ya interviene la Justicia, a instancias de nuestro gremio, pudiendo incluso encarcelar al violento”, reseña Albalía Benito.

¿Falta capacitación para educar en esta realidad que nos toca en suerte? “Desde la época de Raúl Alfonsín que no se concreta un nuevo “Congreso Pedagógico”. Hay que virar en la metodología que se utiliza en el presente. Nosotros somos conscientes que LA FORMACIÓN QUE TENEMOS COMO DOCENTES, NO SIRVE PARA LOS CHICOS QUE TENEMOS EN LAS AULAS HOY. El sistema de enseñanza ya está obsoleto. Los resultados son visibles”.

Otra circunstancia que rodea al mundo educativo, tiene que ver con los comedores escolares. ¿Qué piensan de la posibilidad esbozada desde Provincia de Municipalizar la educación y, precisamente los citados comedores? “Lo prioritario sería en tal caso, un cambio de actitud del Municipio. Es bien sabido que no existe diálogo entre la Comuna y el Consejo Escolar. No estamos ni en contra ni a favor, creemos que han de hacer una mesa de conversación y ponerse de acuerdo en cómo instrumentar tal iniciativa, indudablemente compleja. Hoy es manejado el día a día por la Provincia, que abona sueldos. Si cambia, habría que ver como se manejaría”.

La anteúltima pregunta, Benito. En dos o tres líneas, ¿cuál es la visión de UDOCBA del cierre del Bachillerato en la Secundaria 1 del barrio CECO? “Fuimos el único gremio que defendimos a rajatablas el no cierre de clases allí. No es verdad que no hay inscripción; sí es verdad que no inscriben. No estamos de acuerdo con la Secundaria Nocturna. Un pibe de once años o doce no puede ir, al turno noche”.

Para finalizar, te propongo hacer futurología. ¿Se empieza o no con las clases el venidero ciclo, en la fecha teórica? “Nosotros pedimos paritarias durante todo 2.016. El Gobierno no nos llama, no llama a paritarias reales. Si proponen un 18 % de aumento y en tres cuotas, desde ya te digo que LAS CLASES NO COMIENZAN”.

Entrevista: Mario Delgado.-