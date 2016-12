¿Te venís conmigo a RIEL?

Que las promesas no se cumplen, en todo ámbito, ya no debiera ser asunto sometido a discusión. Ahora bien, mis amigos, si quien no respeta la palabra empeñada es el Jefe de la grey católica, don Jorge Bergoglio, la cuestión sí puede tender a ciertas consideraciones intempestivas o no.

Su Santidad Francisco I, dijo una vez ante el medio italiano “La República” que, al menos mientras él estuviese en el trono de San Pedro, no habría una intromisión eclesial con la política.

Algo uno ha de suponer, acaeció en el universo y en la propia Argentina, para que el ex arzobispo de Buenos Aires, virase en su postura, entrando por ende, en sentida contradicción con lo otrora expuesto.

Sin embargo y, entre paréntesis, no es novedad para nadie que la Iglesia Romana transite por los dominios del poder y sus calles aledañas. Desde tiempos idos, ni que hablar de la Edad Media, por citar un pequeño tiempo y espacio donde la fe y el bastón de mando de los reyes, se fusionaban cual idéntica sustancia.

Mas era dable creer que se iniciaba una novel Era, con cambios visibles y por qué no, esperanzadores. Sobre todo midiendo el carisma bergogliano y su faceta fundamental, mis lectores: antes de religioso es argentino, pues.

Los días han corrido y la realidad vaticana ha venido caminando por un rumbo distinto al previsto. Porque la intervención de los designios de Bergoglio, sus comentarios y sus reuniones públicas y privadas, vía el Canciller Pontificio de la Academia de las Ciencias, arzobispo Marcelo Sánchez Sorondo, ya llenan un libro de actas.

Con el cuento de cristalizar “seminarios” (¿?), muchos compatriotas viajan con devoción a la ciudad católica por excelencia. El tema es que, curiosamente, son señores relacionados con la política, el sindicalismo y actividades afines.

En medio de todo este bagaje de charlas productivas, el émulo de la cruz, lanza al aire, cual estridente petardo, un espacio que, veloces los voceros del mismo, salieron a vociferar que “no es político”. Sin perjuicio de sus excusas, político es. Y con ínfulas de ser partidario en breve.

Se trata de “RIEL”, o sea “Red de Industriales y Emprendedores Laudatistas”. Gente que va en sintonía con la Encíclica papal muy conmovedora “Laudato Si”.

El punto es que si repasamos la lista de personalidades que ya han dispuesto su adhesión, nos toparemos con el experto “Pino” Solanas, con don Vera, con don Daer y sigue la nómina de “estrellas” que abren el portón de acceso al movimiento comandado indubitablemente por el líder jesuita, e inclusive para darle mayor concomitancia, Sánchez Sorondo vendrá para poner en pie a “RIEL”, hecho que ocurrirá en breve en el convento de los Mercedarios, en la Ciudad Autónoma.

Si se observan las construcciones dialécticas del sucesor de Pedro, en cuanto a Cristina Fernández y a Milagro Sala, y su permanente verborragia circundante a lo que ocurre en el país, y también en el mundo en general, concluiremos en que se avecinan consignas de singular tenor.

Porque “RIEL”, pese a quien le pese, es un auténtico espacio político en ciernes. ¿Predominarán las ovejas kirchneristas? ¿O acaso de tinte socialista? ¿Quién dice que no haya en un perentorio lapso eruditos marxistas?

