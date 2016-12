Fabio Pais: “No hay que ir a “Federación” con cartitas de supuesto aval”

La máquina apisona la calle Grimaldi Bis. Los obreros están abocados al cordón cuneta. El cariz del barrio de la Escuela 6, o Lourdes, ha variado. E InfoOlavarría conversa en exclusiva con el señor Presidente de la Junta Vecinal “30 de Abril”, Fabio Pais en una charla que recorre el antes y el después de ser fomentista hoy por esos lares.

¿Qué balance podés hacer, teniendo como marco de referencia, el cierre de este año? “Estoy contento, muy contento porque nosotros éramos un barrio que estábamos medio olvidados, y con esta nueva gestión estamos conversando y nos están dando una mano, como ya viste, trabajando con las calles y un montón de cosas”.

El tema del cordón cuneta que ha comenzado aquí, ¿era una de las obras que ustedes tanto esperaron, no? “Sí, justamente yo hace 28 años que vivo acá y hace por lo menos 25 que estoy en contacto siempre con el Municipio, a través de la Comisión barrial, y es lo que más hemos solicitado. Ya te digo, nunca nos dieron mucha importancia, pero ahora llegó”.

¿También están entoscando? “Exacto. Están entoscando y cuando terminen van a gransear todo, para evitar que se levante tierra”, expresa Pais con su vozarrón habitual.

¿Qué otras necesidades han advertido durante este 2.016? “Faltan cosas, por supuesto. Hemos peticionado la iluminación conveniente. Queremos que mantengan las luces que ya existen; no pedimos que nos coloquen nuevas. Por ahora no tuvimos respuestas de “Coopelectric”. Por otro lado, en el segundo “Gabinete Itinerante”, yo le pedí al Intendente el asfalto, desesperado de vivir entre la tierra y el barro. Pero me respondió que primero harían el cordón cuneta y posteriormente las cloacas”.

¿Han podido solucionar el asunto de los pozos sépticos? “Ahora se paga por el vaciamiento de cada pozo $ 300, porque hubo licitación nueva. Las napas están muy altas y hay gente a la que se le llena hasta tres veces por mes el pozo. La Municipalidad te ayuda una vez por mes”.

En invierno, concretaron en un espacio verde del barrio, una importante fiesta de San Juan, San Pedro y San Pablo. ¿Qué precisan para darle continuidad a ese predio? “Ese lugar nos fue dado por José Eseverri hace siete años, de palabra. No tenemos ningún papel, por eso gestionamos ese sitio ante la oficina del señor Bruno Cenizo. En el terreno no hay nada: ni juegos, ni plantas”.

¿Han hecho asistencia con algunas familias del sector que se encuentran sin trabajo? “No escapa este barrio a lo que sucede en el país. Acá hay varias familias numerosas. La Iglesia Lourdes no colabora con nosotros, ni siquiera nos prestan su sede. Nosotros tenemos contacto con el Grupo Social “Sumando Sonrisas”. Ellos están unidos con el “Banco de Alimentos” de Tandil y han entregado, por nuestro intermedio, alimentos a treinta familias de nuestro barrio. Ahora contamos con algunas bolsas de alimentos también para entregar en estos días”, expone el fomentista.

¿Cuáles serían los planes para el venidero 2.017? “Vos has visto la alegría que tiene este barrio con la obra actual, que para otros parecía insignificante. No me quiero poner en pesado con la Comuna porque este adelanto significa un logro sustancial. Nosotros tuvimos en una oportunidad, que quemar gomas. Golpeamos puertas de funcionarios tiempo atrás sin ver soluciones. Un funcionario que estaba en Obras Públicas incluso me dijo por aquellos días que acá solamente vendría hormigón, si llovía hormigón”.

“Otro gran proyecto que tenemos en agenda es obtener un terreno para construir nuestra sede. Estamos en tratativas por ese anhelo también”.

Dejame hacerte un par de preguntas finales. Tu Junta integra la “Federación de Sociedades de Fomento”, por tal motivo te consulto ¿cómo has visualizado el rol de esa entidad? “Yo en un momento fui crítico de Federación. He tenido discusiones en reuniones, porque no me sentía acompañado. Pero son discusiones del momento, que quedan ahí. “Petty” Mapis y Eugenio Fernández, son personas con amplia experiencia. Lástima que no tengan medio de movilidad. A mí me gustaría una “Federación” un poquito más movida. No obstante, todos los miembros tenemos que colaborar para bien. No ir con mentiras, ni con cartitas de supuesto aval. No ser como el “Caballo de Troya”. Tenemos que tratar de ayudar. Que haya más apoyo, no esperar que “Federación” flaquee para voltearla o intervenirla”

¿Crees que hay una interna en Federación? “No sé. Pero muchas veces los que vamos estamos aguardando como el cuervo…”

Y cerramos con una reflexión para los vecinos de la Escuela 6. “Que se queden tranquilos. Que estamos en la buena senda, trabajando. Y que pasen todos muy felices fiestas”, resume el referente.

Entrevista: Mario Delgado.-