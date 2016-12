El intendente Ezequiel Galli dio una conferencia de prensa este viernes

now playing

Dijo estar preocupado, y pidió que lo dejan gobernar, argumentando que a él lo eligieron los vecinos por más del 46 por ciento de los votos, no en el Concejo Deliberante.

Admitió que está preocupado porque le recortan recursos y no lo dejan gobernar. Manifestó su gran preocupación y quedó luego abierto a preguntas de los periodistas.

Solicitó responsabilidad para que no pierdan los vecinos e Olavarría. Dijo que la administración de los recursos se hace inviable con el aumento que hubo.

Dijo que le recortan los decursos para que no pueda gobernar.Pidió que el concejo les brinde una herramienta de gobernabilidad y los recursos se hacen cada vez más escasos.Dijo que quieren seguir haciendo obras con recursos municipales.Ejemplificó que una casa que paga aquí 122 pesos en Tandil paga 700. Marcó que fue el único municipio que no aumentó tasas. Dijo que el aumento es diferenciado de acuerdo a los servicios que tenga cada barrio.

Fuente: LU 32 Radio Olavarría