Desfinanciando voy

La llegada de la estación veraniega, trae aparejada en nuestra ciudad, una serie de instancias dignas de análisis concienzudos, sobre todo mis amigos, porque estamos hablando de dinero.

En un contexto inflacionario que es imposible ocultar, mucho menos negar, el vértice opositor al Intendente Ezequiel Galli, elabora un proyecto de Tasas alternativo y le plantea, a entender del propio Jefe Comunal, una serie de dificultades poco aplaudibles.

En el medio de la contienda por el tratamiento parlamentario, a escasas horas de cerrar el año, y con la mirada puesta en un período electoral que se vendrá muy caldeado, la oposición se ha abroquelado, da la impresión con un propósito bien definido: no permanecer desapercibida. Por el contrario, generar el mayor ruido posible, incluso llegando a considerar la factibilidad de aislar al Ejecutivo local.

Entrecruce de declaraciones y plata que no alcanza. Encima el Hospital despierta murmullos y muchos recuerdan épocas duras, con similares características, o al menos, con la ausencia de insumos. Y médicos que dicen ganar muy poco, en relación al ámbito privado. Cosa que ha sido así tradicionalmente; no obstante, hoy esa situación hace vibrar el andamio oficialista.

El eseverrismo se abroquela y busca aliados. Los peronistas, émulos del senador Lara, se rasgan las vestiduras en su honor, pero no acompañan la vuelta de tuerca sobre el denominado “Impuesto a la Piedra”, oh casualidad, mis lectores queridos, también propuesta por justicialistas confesos de Evita y Perón.

¿Cuál es el quid de la cuestión, entonces? Para la gente de Rivadavia y San Martín, no amerita duda alguna tal actitud: quieren desfinanciar al Municipio, con sus argumentaciones y su perspectiva.

Para colmo de males, le estaría costando horrores al bloque de “Cambiemos”, llegar a sus pares, convencerlos. ¿Esto representa un faltante de un vocero de fuste o una línea de actuar de los contrarios que no van a dar su brazo a torcer, por nada del mundo?

La cosa se torna crítica. Encima el Municipio no recauda 100 %, ni mucho menos. Y estamos muy por debajo de Tandil en Servicios Urbanos por ejemplo, según expresó en conferencia de prensa el señor Alcalde esta tarde de viernes.

La puja está planteada. Los que perdieron deben dejar gobernar y los que mandan hoy, han de tener previsibilidad. ¿Acaso alguien realmente creyó que “los muchachos” le iban a hacer fácil la gobernabilidad al abogado del PRO? Y gracias que el Sindicato de los Municipales ha comprendido la gravedad del momento. Sino, el poste podría torcerse, desmadrado.

Álgido fin de año. Del primer año de un Gobierno que empieza a discernir que cualquier excusa es potable para podar al árbol. ¿Se me comprende?

Por Mario Delgado.-