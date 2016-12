Héctor Vitale destacó la votación del Presupuesto y los fondos que llegarán a Olavarría

now playing

“Estamos muy satisfechos por haber trabajado codo a codo con los intendentes para tener este presupuesto extra en obras que va a ser girado por coparticipación a Olavarría”, destacó el senador provincial Héctor Vitale tras la aprobación del Presupuesto y la Ley Impositiva 2017 en el marco del consenso logrado con la mayoría de los legisladores y el trabajo junto a los intendentes.

“Pudimos tratar y aprobar el Presupuesto en el marco de un trabajo en conjunto con más de cincuenta intendentes de la provincia de Buenos Aires y con el equipo de gobierno de la gobernadora María Eugenia Vidal, el ministro de Economía Hernán Lacunza y el jefe de Gabinete Federico Salvai”, agregó.

Sobre la votación que convirtió en ley el Presupuesto 2017, Vitale resaltó que “fue un mes largo de construir consensos y ayer pudimos plasmar eso en la votación, con una aprobación de más de los dos tercios de la Cámara -que no era necesario para el Presupuesto- porque sólo se necesitaba la mayoría simple pero sí para el Endeudamiento. Se pudo conseguir el acompañamiento de casi todos los bloques, lo votó todo el oficialismo, senadores del Partido Justicialista, Frente Renovador, con la exclusión de los senadores de La Cámpora que no votaron ni en el Presupuesto ni el Endeudamiento”.

Al mismo tiempo sostuvo que “se logró una muy buena herramienta institucional para el gobierno y para los más de 100 intendentes de la provincia de Buenos Aires, que van tener nuevamente un fondo para obras públicas, que fue creación nuestra el año pasado y que pudimos mantenerlo este año también. Esto se distribuye por el Coeficiente Único de Distribución (CUD)”.

Puntualmente indicó que “Olavarría este año pudo recibir para obras 70 millones de pesos y para el año próximo más de 85 millones por nuestras gestiones. Estamos muy satisfechos por haber trabajado codo a codo con los intendentes para tener este presupuesto extra en obras que va a ser girado por coparticipación”.

Al ser consultado sobre el Endeudamiento enviado por Vidal, aclaró que “la solicitud de Endeudamiento de Vidal era por 94 mil millones de pesos aproximadamente y se logró reducir a 52 mil millones, al considerarse que con esta suma era suficiente el endeudamiento para amortizar deudas y para tener una previsión para futuras obras en la provincia”.

Vitale puntualizó que el presupuesto prevé una proyección de gastos superior a los 521 mil millones de pesos, comparativamente un incremento del 47% respecto al año anterior, y además incluye una pauta destinada al aumento salarial de los estatales bonaerenses, estimada en el 17% con una cláusula de actualización por inflación.

“En el marco del diálogo y el consenso con el gobierno provincial pudimos sacar adelante esta herramienta fundamental que es el presupuesto”, subrayó el senador de la Séptima.

En un párrafo aparte habló sobre el rol de la oposición y el trabajo de los intendentes: “En la provincia obviamente ejercemos la oposición, pero la oposición significa la responsabilidad de control pero también la responsabilidad de darle gobernabilidad a la provincia de Buenos Aires. En nuestro caso la responsabilidad es doble: por el rol de oposición y porque representamos a más de 50 municipios de la provincia de Buenos Aires. Ayer nos acompañaron intendentes de todas las secciones de La Madrid, Bolívar, como para poner como ejemplo los municipios más cercanos. Así como hay necesidad de financiamiento de obras para la provincia, también la tienen los intendentes. Hay muy buenas administraciones de los intendentes pero los recursos son insuficientes y poder conseguir esta herramienta de presupuesto y poder consensuar”, remarcó Vitale.

En esta misma línea, enfatizó: “Nosotros queremos que la gobernadora tenga el mejor gobierno. Nosotros no somos el oficialismo pero sí entendemos las necesidades que hay de muchas obras en la provincia, porque ha habido subejecución presupuestaria en los últimos ocho años y ahora es tiempo de saldar esas deudas pendientes. Se trata de obras en los municipios como en el territorio provincial, el destinatario de estas obras es el vecino, el que paga los impuestos, así que cómo nos vamos a negar apoyar este tipo de iniciativas”.

“La creación de este fondo implica un reconocimiento a la buena gestión de los intendentes que pueden ejecutar con más eficacia el desembolso de estos fondos, transparencia y rapidez en cuanto a las licitaciones. Esto se ha visto probado en nuestra ciudad durante muchos años cuando hemos gestionado”, manifestó.

Ley Impositiva

En relación a la Ley Impositiva, que regirá el año próximo, el senador Vitale precisó que contempla “un incremento del 36% del Impuesto Inmobiliario y también hay un incremento del 1 al 3% en el Impuesto de Sellos para la compra de automotores. Otra cláusula que acompañamos con el consenso de los bloques de la oposición y que pudimos incluir es un incremento al Impuesto al Juego que pasó del 12 al 15%, más una entrada de 20 pesos a las salas de juego, que luego va a ser distribuido por coparticipación a los municipios”.

Sobre el aumento del Impuesto Inmobiliario, Vitale dijo que “en la negociación con el ministro de Economía pudimos incluir la cláusula que no se modificará la base imponible sino la alícuota, con lo cual este aumento no repercute en bienes personales ni tampoco en aquellos tributos municipales que están atados a la modificación del Impuesto Inmobiliario provincial”.

Defensoría del Pueblo y Procuración General

Otro de los temas que marcó como fundamental en la sesión de ayer fue la aprobación de las modificaciones en la estructura de la Defensoría del Pueblo. “El cargo estaba vacante y lo estaba ejerciendo de forma interna el Vice Defensor del Pueblo, el Dr. Honores y cuando se produjo el tema de audiencias públicas y aumento de tarifas, una de las impugnaciones fue llevada adelante por la Defensoría del Pueblo y la Corte de la provincia rechazó estas presentaciones al estimar que al no estar el Defensor titular no podía ejercer tal representación”, explicó.

“De ahí surgió la necesidad política e institucional de cubrir en forma definitiva el cargo, presentamos este proyecto que tuvimos la asistencia de José Eseverri en cuanto a redacción porque conocía muy buen el tema”, agregó.

En este sentido, Vitale señaló que ayer se aprobó la designación de Guido Lorenzino como Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Airs y dos adjuntos que tienen representación, en este caso la continuidad del Dr. Marcelo Honores y el diputado Walter Martello.

También se designó como Procurador General de la Suprema Corte bonaerense, al Dr. Julio Conte Grand, en reemplazo de María del Carmen Falbo. Conte Grand se desempeñaba como secretario de Legal y Técnica de la Gobernación y era integrante del Consejo de la Magistratura.

Por último, el Senador Vitale, en relación al nombramiento de Conte Grand al frente de la Procuración durante la sesión legislativa puso en valor el trabajo en conjunto llevado adelante en el Consejo de la Magistratura.