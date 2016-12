Tras el acuerdo por Ganancias, Macri se va de vacaciones este domingo

now playing

Tras el acuerdo para modificar Ganancias y la microcirugía a la que fue sometido, el presidente Mauricio Macri viajará junto a su familia a Villa La Angostura para iniciar sus vacaciones, que se extenderán por dos semanas.

El Gobierno entró en faz de relax luego de acordar con el sindicalismo, los peronistas y demás jefes de bloque el proyecto para modificar el impuesto a las Ganancias.

Según publica Ámbito Financiero, en su edición impresa de este miércoles, el descanso que inicia el gobierno tras la batalla por Ganancias incluye la partida de Mauricio Macri hacia el sur y la de Marcos Peña hacia otro destino. Al regreso de ambos el gobierno volverá a funcionar a pleno y ya se conocen algunas precisiones para ese momento:

• El 2017 no será un año legislativo como lo fue este. El Gobierno no tiene, por ahora, nuevos temas para llevar a los recintos. Quedaron pendientes la reforma electoral con el tecnovoto y la boleta electrónica que ya no se aplicará a nivel nacional y la nueva ley del mercado de capitales.

• Por lo tanto no hay mucho que por ahora necesite el gobierno del Congreso en el 2017, hasta que se debata el Presupeusto 2018, y el macrismo sabe que en año electoral será mas dificil sacar cualquier ley.

Inclusive la reducción de superpoderes presidenciales para manejar el gasto presupuestario, que se votó este año, no es un tema mayor para el macrismo. Incluso, creen que con un ejecutado del gasto que se ajuste a la letra de la ley de Presupuesto no harán falta más los superpoderes para reasignar gasto y de ahí que prometan no apartarse de la meta de 4,3 puntos para el déficit.

Este martes Macri visitó al doctor Rafael Perrone, el otorrinolaringólogo que le “reseccionó un pólipo en la cuerda vocal izquierda que le provocaba una disfonía”. Fue hasta allí junto a Ivan Pavlovsky y al salir Simón Salzberg, de la unidad médica presidencial, explicó: “Una vez extraído el pólipo, ya está. Deberá realizar un control posoperatorio en un mes”.

Para que no hubiera dudas sobre el éxito de esa intervención láser de 10 minutos, Macri volvió a la Casa Rosada y en lugar de quedar en reposo fue al comedor presidencial y se reunió con los periodistas acreditados para brindar por el 2017.