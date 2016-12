Las farmacias no atienden a afiliados de PAMI

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

La decisión se tomó tras una reunión que sostuvieron los representantes de las confederaciones de todo el país con el titular de la obra social, Carlos Regazzoni. El titular del Colegio de Farmacéuticos de Olavarría Alberto Gomez confirmó que la deuda asciende a 2 mil millones y que la medida es por tiempo indeterminado.

Los farmaceuticos, en un comunicado, explicaron que el titular del PAMI no dio “ninguna respuesta positiva” para obtener un convenio sustentable sanitariamente, sostenible económicamente para las farmacias y que no afecte el bolsillo de los jubilados.

Reconocen también que “la Industria Farmacéutica no cumple con sus compromisos de pago a las farmacias generando una deuda que se mide ya en miles de millones de pesos”. La decisión es que “las farmacias de todo el país dejarán de otorgar crédito a los afiliados del PAMI a partir de la hora cero del miércoles 21 de diciembre”.

Agregan que “El PAMI y la Industria Farmacéutica no prevén ningún cambio en el actual modelo de prestación de medicamentos, salvo la intención de reducir de manera sostenida la cobertura del 100% que alcanza a la gran mayoría de sus afiliados, lo cual plantea un escenario que no hace más que asegurar la continuidad de una situación crítica que las farmacias ya no pueden seguir sosteniendo a riesgo de su propia subsistencia”.

Por último, afirman el deseo de que “las autoridades nacionales y la Industria Farmacéutica, responsables ambos del convenio, den en el más breve plazo las respuestas que resultan necesarias para revertir el actual estado de cosas”.